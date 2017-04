VivaColombia amplió su frecuencia de vuelos para Semana Santa

Por motivo de la semana Santa, VivaColombia anunció que aumentará su frecuencia, a los destinos de playa.



La aerolínea, ofrece más de 240 vuelos entre el 7 y 17 de abril, al pasar de 2 a 3 vuelos diarios en las rutas siguientes rutas.



Ruta Itinerario

Bogotá-Santa Marta 9:30 a.m, 3:40 p.m, 7:20 p.m

Santa Marta-Bogotá 11:40 a.m, 5:50 p.m, 9:30 p.m

Bogotá-Cartagena 5:25 a.m, 1:25 p.m, 8:15 p.m

Cartagena-Bogotá 7:35 a.m, 3:35 p.m, 10:25 p.m

Bogotá-San Andrés 9:20 a.m, 1:55 p.m, 7:50 p.m

San Andrés-Bogotá 12:10 p.m, 4:45 p.m, 10:40 p.m

Medellín-San Andrés 6:35 a.m, 9:30 a.m, 3:10 p.m

San Andrés-Medellín 11:50 a.m, 1:55 p.m, 10:30 p.m

Medellín-Santa Marta 8:15 a.m, 11:45 a.m, 7:35 p.m

Santa Marta-Medellín 11:40 a.m, 5:50 p.m, 9:30 p.m

Medellín-Cartagena 6:00 a.m, 3:55 p.m, 5:15 p.m

Cartagena-Medellín 11:45 a.m, 5:35 p.m, 10:30 p.m



CRECIMIENTO



Así mismo, la aerolínea de bajo costo informó que al iniciar el 2017 el número de pasajeros transportados aumentó 24% en el mismo periodo del año anterior.



Cercana a cumplir 5 años de operaciones, la aerolínea que empezó con 8 rutas nacionales, cuenta hoy con 20 rutas nacionales, 5 internacionales y más de 60 en conexión.



“El balance de los dos primeros meses de este año ha sido muy positivo y nos demuestra que los colombianos sí quieren viajar, a pesar de las diferentes variables del mercado. Muestra de esto son los 203 mil pasajeros que movilizamos entre Medellín y Bogotá, más de 81 mil entre Bogotá y Cartagena, y cerca de 80 mil entre Medellín y San Andrés”, afirmó William Shaw, Presidente de VivaColombia.



El Efecto Viva, que es la estimulación del mercado a raíz de la llegada de la primera aerolínea de bajo costo, demuestra que en rutas como San Andrés-Bogotá han tenido una disminución en los precios de los tiquetes hasta del 61%, en la ruta San Andrés-Cartagena la disminución ha sido del 41% y en la ruta San Andrés-Cali del 40%.