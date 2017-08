Volvo estrena director y versión de su SUV XC60

Volvo hace este martes la presentación oficial de la nueva XC60 en el país.



La nueva SUV de la marca llegó también con el nuevo director General de Volvo Car para Colombia, Fernando Pardillo.



El directivo, de origen español, lleva seis años en el país años trabajando director financiero del grupo hispano chileno SKBergé.



“El principal reto es seguir consolidando la marca en Colombia, que cada vez más consumidores del segmento Premium la tengan en mente a la hora de adquirir sus vehículos, teniendo en cuenta su filosofía basada en las personas, en protegerlas y en facilitarles la vida a través de la tecnología sin renunciar al lujo”, comentó Pardillo.



Con una red generosa de concesionarios autorizados que se extiende actualmente a Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín; un portafolio con una renovación importante; y con una participación actual cercana al 7% en el mercado automotor Premium colombiano (lograda, entre otras razones, por las ventas de la actual XC60 y la renovada XC90), Fernando Pardillo pretende elevar esa cifra superando el 7% de participación para el cierre de 2017 e ir por una participación del 10% en el mediano plazo.



El año pasado la marca Volvo tuvo un crecimiento en ventas del 24 por ciento en el mercado local, y uno de los retos para el directivo será mantener esas cifras.



La nueva estrategia que implementa el director General de Volvo Car Colombia incluye la presentación de la Nueva Volvo XC60, la camioneta más vendida por la automotriz sueca a nivel mundial. “La estrategia se basará principalmente en aumentar la consideración de la marca entre el consumidor objetivo y posicionar la nueva XC60 como el producto más vanguardista y competitivo del segmento, sin descuidar el resto del portafolio, especialmente la exitosa XC90”, comentó.



Con avanzadas tecnologías que incluyen sistemas semiautónomos de conducción, un diseño confortable creado, sobre el concepto de brindarles bienestar a las personas, estará disponible en las vitrinas de la marca en las próximas semanas. Con el impulso de este nuevo modelo, la marca aspira vender cerca de 400 unidades durante este segundo semestre.



Además por estos días también serán presentadas nuevas ediciones del modelo V40 que vienen en varias presentaciones y al país llega una edición especial. Luego en septiembre vendrán otras versiones y con ellas tendrán un carro de entrada con un precio por debajo de los 100 millones de pesos.



“En 2018 lanzaremos un nuevo SUV en un segmento en el que no competimos actualmente, la XC40. Los vehículos que Volvo está presentando con las nuevas plataformas han dado un salto espectacular en diseño y tecnología aplicada a seguridad y a hacer la vida más fácil, como el sistema Pilot Assist”, explicó.



Fernando Pardillo anotó además que será fundamental la expansión de la red de vitrinas y servicios posventa construidas bajo los exigentes estándares internacionales de la marca. “Estamos muy orgullosos de haber creado una red de concesionarios que es un ejemplo regional en Volvo. De la mano de nuestros nuevos productos debemos seguir consolidando la red y llegar a otras ciudades importantes”, agregó.



LA AUTOMOTRIZ DEL FUTURO



Volvo Cars se caracteriza no solo por su tradicional fortaleza en el ámbito de la seguridad, sino que actualmente es reconocida como una de las marcas automotrices más innovadoras del mundo. Su primer paso a la electrificación total del portafolio, la convierte en la única empresa tradicional del sector que ha anunciado la optimización paulatina de sus motores mediante el uso de energías limpias.



Adicionalmente, Volvo Cars lleva la delantera en la investigación y desarrollo de sistemas de conducción autónomas que colaborarán en el alcance de uno de sus grandes objetivos corporativos: lograr que en el año 2020 ninguna persona muera o resulte lesionada de gravedad en un vehículo Volvo nuevo.



“La marca tiene una visión muy clara del futuro y eso le augura éxito los próximos años con el lanzamiento de productos muy innovadores en sistemas de seguridad, de conducción semiautónoma y con motores con el mínimo impacto ambiental posible mediante tecnologías híbridas y 100% eléctricas. Ese es el futuro y en Volvo ya está presente. Es la primera marca tradicional que ha comunicado su intención de abandonar los motores 100% de gasolina o diésel, y lo va a hacer a partir del 2019”, puntualizó Pardillo.



VIDRIO PANORÁMICO QUE REPORTA LOS RIESGOS EN LA VÍA



Este martes será presentada la nueva XC60 un vehículo que seduce desde el primer momento y que cuando se conduce muestra los plus de la marca, una pantalla que le avisa al conductor en el vidrio panorámico los riesgos que hay en la vía: reconoce carriles, detecta personas, animales y objetos.



Tiene cámaras que hacen que no existan puntos ciegos para el vehículo y cuando inicia el proceso de reversa, se activa una visión periférica del carro de 360 grados, que hace fácil cualquier maniobra. Sin embargo, el asistente de parqueo permite que el conductor que ya situó al vehículo de forma paralela o perpendicular al área de parqueo, suelte el volante, para que la XC60 se ocupe de la maniobra, indicándole qué marcha colocar.



El tablero digital y la pantalla en la consola, con toda la tecnología de la máquina, están dispuestos de formas adecuadas y funcionan de manera intuitiva, con lo cual su operación durante los recorridos realmente muestra un nivel diferente de facilidad.