Para el primer semestre del 2017, Latam Airlines se convertiría en una aerolínea de bajo costo para los vuelos nacionales en los seis países que opera en Latinoamérica.



Así lo dijo Fernando Poitevin, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia, quien contó que la compañía está trabajando, desde comienzos de este año, en un nuevo modelo de negocio que “los haga más competetivos”.



“No veo por qué, si somos una empresa eficiente, no podamos ofrecer precios más competitivos y con la posibilidad de que los viajeros puedan pagar un costo adicional por servicios extras que requieran como la comida o las maletas”, explicó Poitevin.



El proyecto, que incluye la venta de comida a bordo, la venta de servicios, y modificaciones en la plataforma digital, busca incrementar el tráfico de pasajeros en un 50% en los próximos tres años.



“Como la frecuencia de vuelo en la región continúa siendo muy inferior a países como Estados Unidos o Inglaterra, donde sus tasas de viaje superan los dos viajes anuales por persona, Latinoamérica tiene aún mucho potencial de crecimiento. Por eso esperamos que se incrementen los pasajeros” explicó Poitevin.



Según explica el directivo, los pasajeros también tendrán la posibilidad de pagar o de abstenerse de pagar por un servicio de comida en el avión, “y esa vendría con una oferta más atractiva que la de hoy, donde no hay opciones”, agrega.



Los clientes podrán acceder a una nueva forma de comprar más simple que les permitirá elegir la tarifa según el tipo de viaje que realicen así como los servicios adicionales al pasaje como viajar únicamente con equipaje de mano sin costo, agregar más equipaje en bodega o seleccionar su asiento preferido en el avión. Todo esto le permitirá al pasajero acceder a precios más bajos eligiendo de acuerdo a sus necesidades.



El nuevo modelo estaría disponible para los seis países en los que opera Latam (Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil) y sería implementado de forma progresiva y por etapas en el primer semestre del 2017.



Colombia, por su parte, será el primer país en implementar la venta a bordo, en la cual está previsto incorporar un catálogo con más opciones de comida, incluyendo productos locales con precios que pueden ser atractivos para los pasajeros.



Por otro lado, el cambio significó que la aerolínea invirtiera en una tecnología que soportara las nuevas posibilidades de compra. “Una de las principales inversiones para lograr este cambio fue en tecnología, pues significó que ahora los usuarios tendrán más opciones para escoger su vuelo y además podrán hacerlo todo desde su celular. Por eso para el 2016, tuvimos un presupuesto de inversión en tecnología de cerca de US$50 millones”, puntualizó Poitevin.



Los principales cambios se hicieron en el proceso de compra, de check-in, embarque y posventa, pues ahora será más simple y se podrá realizar a través de cualquier dispositivo móvil.



El rediseño del modelo de viaje en los vuelos domésticos es parte de una estrategia global de Latam y sus filiales que tiene por objetivo transformar al grupo para hacerlo más eficiente. “Con esta iniciativa buscamos ser más competitivos al largo plazo, porque con el crecimiento actual de la industria, que no es muy favorable, pensamos en que a futuro sigamos siendo líderes en Latinoamérica”, resaltó Poitevin.



¿LATAM, AHORA UNA AEROLÍNEA DE BAJO COSTO?



Frente a aerolíneas de bajo costo como Wingo, que comienza operaciones en el país desde el primero de diciembre, o Viva Colombia, que ya lanzó otra aerolínea en Perú, Latam entraría a competir con los precios de este tipo de aerolíneas, con la condición de mantener la misma calidad de una aerolínea tradicional.



“Justamente lo que nosotros buscamos con esto es, en parte, responder a la tendencia de las aerolíneas de bajo costo. Por eso es que, en primer lugar, queremos que la cantidad de pasajeros crezcan. Nosotros como una compañía eficiente vamos a ser capaces de mantener el liderazgo que tenemos hoy contra estas compañías de bajo costo que en el mundo ya han capturado parte importante del mercado”, manifestó Poitevin.



Otro de los puntos que resalta el directivo es que aunque Latam siga siendo una aerolínea “tradicional”, este modelo no es nuevo en la industria aérea. “De hecho, compañías como American Airlines, Bristish Airlines o United ya lo han hecho. Que aunque son tradicionales, buscan reducir sus precios y darle más opciones al pasajero y ser más competitivos”, concluyó el directivo.



LA PARTICIPACIÓN DE QATAR AIRWAYS



Con la compra del 10% de la participación de Qatar Airways a Latam por un valor de US$ 600 millones, la compañía busca, a futuro crear alianzas que los vuelva “más interesantes en el mercado”.



Así lo contó Fernando Poitevin, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia.



“Qatar quiso comprar una participación en Latam por dos cosas: el potencial de crecimiento de Latinoamérica y por Latam, que está en una posición única para capitalizar ese crecimiento”, agregó.



De acuerdo con el directivo, se espera que “eventualmente se exploraren otras oportunidades de cooperación que sean más atractivas para la compañía pero por el momento solo participa como accionista”, concluyó Poitevin.



