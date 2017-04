Xerox tendrá de nuevo presencia directa en el país

La multinacional Xerox rediseña su modelo de negocios en Colombia y en esa estrategia incluye la presencia directa.



Así lo anuncia Mohamed Amer, gerente general de Xerox Distributor Group (XDG), al explicar que el mercado local tiene hoy en día un potencial atractivo que la multinancional está dispuesta a aprovechar.



La operación de distribución que hasta el momento concentra la firma Delcop estará en manos de más distribuidores, con el acompañamientos de ejecutivos directos de la corporación con el fin de afinar estrategia y avanzar en la conquista del mercado.



Mohamed Amer afirma que Colombia es un país que prioritario para la marca y por eso hace ajustes a su modelo de cobertura para poder alcanzar al máximo la oportunidad de negocio que ha identificado.



Recordó que hace seis años, la compañía dejó de tener presencia directa en Colombia y nombró un distribuidor exclusivo.



“Hemos revaluado las condiciones del mercado y hemos tomado la decisión de mantenerlo pero estamos buscando otros socios estratégicos para tratar de capturar mercado y buscar especialización en ciertas áreas. Además, se contratarán algunas personas que estarán basadas en Colombia, con lo que volvemos a tener presencia, siempre con la ayuda de socios de negocios o distribuidores”, advierte.



Dijo que no descarta que en la medida en que los resultados de la compañía avancen, a largo plazo de constituya una oficina localmente.



Por su parte, Andrés Losada, director de Mercadeo de Xerox Corporation para la región, señaló que “la meta es ayudar a nuestros clientes en la manera como se comunican y como interaccionan día a día. En particular, esa misión es del grupo que, desde Miami, cubre Latinoamérica”.



Estamos identificando jugadores para el segmento corporativo, y otros para el segmento de pymes que no puede estar cubierto por un solo distribuidor.



Igualmente, Xerox busca otras alternativa para el mercado de las artes gráficas porque requiere una infraestructura y un conocimiento especiales en lo relacionado con las prensas digitales.



Losada señala que sus metas siempre están atadas a cada uno de los segmentos. En Centroamérica y en Chile, por ejemplo, Xerox tiene una participación de más del 20% en el segmento corporativo. Y en Colombia ese porcentaje es lejano.



“En el país buscamos tener la participación similar a la que mantenemos en los demás países. Obviamente esto toma tiempo pero nuestras ambiciones de aquí a dos años es tener esa misma cuota y ser líderes en el mercado en los segmentos en un plan de dos a tres años”, dice Losada.



Todo dependerá de la labor de los socios para impulsar y soportar la marca, agrega.

La empresa cree que su capacidad de impactar en el mercado local se da también gracias al lanzamiento más grande de la historia que hizo a nivel global con 29 nuevos productos para el segmento corporativo y de pymes, Se trata de una plataforma tecnológica que permite a los equipos nuevas funcionalidades.



Xerox invierte más de mil millones de dólares en diferenciación. Por ejemplo, en oficinas sus productos tienen una plataforma muy segura y esa es una de las fortalezas, comenta Losada. Otra ventaja, asegura, son sus servicios de gestión e impresión documental.



Xerox Corporation es una compañía de 11.000 millones de dólares con presencia en más de 160 países.



