Ya son 35 los pilotos despedidos por Avianca

15 pilotos fueron despedidos hoy por Avianca en el marco de los procesos disciplinarios que adelanta la compañía contra los miembros de Acdac, que adelantaron una huelga de 51 días el año pasado.



Avianca confirmó que en esta segunda jornada se llevaron a cabo 19 audiencias, donde se adelantaron en forma preliminar 15 terminaciones por justa causa y 3 suspensiones. Un aviador perteneciente a la Junta Directiva presentó su renuncia.



Con esto ya son 35 los aviadores despedidos por la aerolínea, contabilizando los 20 de ayer lunes, de unos 240 a los que se les hace el proceso disciplinario. Mientras que las suspensiones suman 6, tres en cada jornada.



Al medio día de este martes, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), confirmó que seis de los pilotos habían sido despedidos durante la mañana, mientras que uno de los aviadores fue exonerado, dos estaban a la espera de la decisión, dos renunciaron antes de comenzar la audiencia, uno no asistió y otro fue reprogramado.



La compañía asegura que ha respetado las solicitudes de los aviadores que han requerido ingresar a sus audiencias bajo acompañamiento incluso de abogados, mientras que el sindicato sostiene lo contrario.



Avianca asegura en un comunicado que "no está llevando a cabo un presunto acto de represalias. La compañía reitera que estos procesos se derivan de la declaratoria de ilegalidad, por lo que resulta evidente que no puede existir un acto de represalia de una decisión en firme de una alta Autoridad Judicial”.



De la misma manera aclaró sobre el laudo arbitral que “está adelantando los procesos disciplinarios sobre las bases de las decisiones judiciales que están en firme, como la ratificación que hizo la Corte Suprema de Justicia frente a la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades promovido por Acdac”.



Así mismo que los procesos disciplinarios que se están llevando a cabo en este momento obedecen al cumplimiento de los tiempos establecidos en la Convención Colectiva suscrita con Acdac, en la que se establece que el inicio de los procesos debe citarse dentro de los 8 días siguientes al conocimiento o comprobación del hecho, y con una anticipación de no menos de 10 días, ni más de 20 días después de recibida la citación.