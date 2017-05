YouTube incluye herramientas publicitarias para minoristas

Google está ofreciendo a los anunciantes una gran cantidad de nuevas formas de medir los gastos en línea y vincularlos a las compras fuera de internet de los consumidores, incluida la adición del enorme servicio de video, YouTube, a su función de seguimiento de las visitas a las tiendas minoristas.



La unidad de Alphabet Inc. anunció el martes las medidas para apuntalar su liderazgo en avisos digitales en su evento anual de marketing de primavera (boreal) en San Francisco.



La compañía introducirá Google Attribution, una herramienta para que los vendedores rastreen compradores a medida que estos se desplazan entre dispositivos y propiedades de la tecnológica, como búsqueda, sitios web y video.



"La mayoría de la gente no se limita a hacer clic en un anuncio y comprar un producto", dijo Sridhar Ramaswamy, vicepresidente de anuncios de Google. En lugar de ello, puede investigar, luego ver un video y después entrar en una tienda.



La nueva herramienta está diseñada para permitir que los vendedores identifiquen más fácilmente a los consumidores que compran de esa manera, reduciendo el tiempo y los intermediarios en el seguimiento de anuncios digitales.



Además, la compañía está actualizando las visitas a tiendas, una herramienta introducida en 2014 que registra la cantidad de personas que ven anuncios en línea y luego pasan a una tienda física.



La tecnológica también anunció que ha registrado más de 5.000 millones de visitas a tiendas en todo el mundo y señaló que las personas que hacen clic en anuncios de búsquedas tienen 25 por ciento más de probabilidades de comprar algo en una tienda física.



Para reforzar el producto, Google comenzará a controlar YouTube, permitiendo que los comercializadores midan si sus anuncios de video llevan visitas a los locales.



En el pasado, la compañía no siempre coordinaba su información de esa manera. Por ejemplo, no vinculaba datos de consumidores de búsquedas en línea con publicidad en pantalla. Eso comenzó el año pasado, con una característica que permite a los usuarios optar por un seguimiento en línea más amplio a medida que se registran en las cuentas de Google, una medida que Ramaswamy dijo que estaba impulsada por las demandas del vendedor.



La sincronización de los dólares de anuncios digitales con las compras en tiendas cubriría una enorme demanda de los anunciantes además de ayudar a Google a evitar desafíos de Facebook Inc., que ofrece funciones similares de medición minorista y cuenta con el único gran activo digital -una red social- del que carece Google.



Finalmente la compañía apunta a generar alrededor de 73.800 millones de dólares en ingresos publicitarios este año, o un tercio del gasto total de publicidad, de acuerdo con eMarketer.



Las nuevas herramientas de Google tambien están destinadas a mantener los fondos publicitarios lejos de compañías como Amazon.com Inc. y Pinterest Inc., que tratan de canalizar dólares de marketing a las compras de comercio electrónico.