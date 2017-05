YouTube tendrá 40 programas propios

YouTube planea producir media docena de series originales que estarán disponibles en forma gratuita en el sitio de videos mas popular del mundo, una gran expansión de la programación y los esfuerzos por atraer anunciantes de la companía que es propiedad de Google.



Lea: (Más grandes compañías retiran su publicidad de YouTube).



El comediante Kevin Hart, la conductora de programas de entrevistas Ellen DeGeneres y el dúo cómico Rhett & Link están produciendo programas sin guión que debutarán este año, anunció YouTube en un evento para anunciantes en Nueva York el jueves. Google, de Alphabet Inc., también aumentará su gasto en YouTube Red, un servicio de transmisión directa de video y música lanzado en octubre de 2015.



Estos planes marcan un cambio para Google, que normalmente ha tratado su enorme biblioteca de videos como una web libre para todos mas que como centro de programas de televisión.



Lea: (Pepsi y YouTube lanzan la primera novela digital en Colombia).



Pero a medida que más rivales digitales se aventuran en una programación de alta calidad, YouTube siente la presión de responder, dedicando recursos a proyectos más costosos y apuntando a un público más amplio. La compañía financia más de 40 programas y películas originales en el próximo año para lo cual gastará cientos de millones de dolares, según una persona al tanto de los planes.



YouTube está apostando a estrellas de alto perfil que atraerán a más anunciantes como Johnson & Johnson, que está patrocinando 'Best.Cover.Ever', un concurso de música de Ryan Seacrest que está programado para finales de este año.



Lea: (Así consumen contenidos en YouTube los colombianos).



"Estamos trabajando con estrellas de YouTube y grandes celebridades que sabemos que tienen atractivo global y atractivo para los anunciantes y que están ampliamente establecidas en la plataforma", dijo en una entrevista Susanne Daniels, jefa de contenido original de YouTube.



La misión de YouTube en las presentaciones anuales de Newfronts en Nueva York, donde las compañías online presentan sus últimas iniciativas esta semana, es convencer a los distribuidores de que trasladen más dinero destinado a publicidad desde la televisión a la web.



La programación original es la prioridad número uno, en tanto YouTube está lanzando programas de primer nivel que merecen, dice, grandes compromisos de los anunciantes. Estas iniciativas se complicaron más el mes pasado cuando los anunciantes descubrieron que algunos de sus avisos publicitarios aparecían junto a videos extremistas.



YouTube adoptó nuevas normas y dijo que el escándalo tuvo un impacto mínimo sobre las ventas. De todos modos, los anunciantes desconfían de un sitio que depende de tantos videos de usuario, lo que vuelve más difícil garantizar que los anuncios aparezcan junto a programas de alta calidad.



"Los dos grandes actores en Newfronts son YouTube y Hulu, pero ninguno te dice exactamente donde apareció tu anuncio", dijo Ben Winkler, director de inversiones de OMD USA, parte de la compañía de publicidad de Omnicom Group Inc. "Espero que YouTube sea la primera en ceder".



DeGeneres, que anima uno de los programas de entrevistas más populares en la televisión, llevará a los espectadores tras bambalinas en su programa. Hart, un popular comediante, probará una rutina diferente con una tendencia nueva de entrenamiento cada semana junto a las celebridades invitadas en 'Kevin Hart: What the Fit?', El show hara su debut en su 'Laugh Out Loud Network' en YouTube.



YouTube también ayudará a que Rhett & Link amplíen su popular 'Good Mythical Morning' para crear un programa que parezca tan ambicioso como las emisiones televisivas de entrevistas.