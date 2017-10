‘En el país aún hay grandes firmas con procesos manuales’

Que a los empleados les llegue de manera oportuna y correcta su pago es uno de los retos de la administración de personal en la actualidad, y aunque Colombia ha avanzado mucho en el manejo de las empresas, todavía hay incluso grandes corporaciones que no realizan esta tarea mediante captura automatizada de datos del tiempo trabajado por la gente a su cargo.

Neil Solomon, vicepresidente para Asia-Pacífico y Latinoamérica de Kronos, una firma especializada en el tema, que existe en América Latina hace 15 años y ahora está llegando de manera directa al país, habla del tema y acerca de la operación de su compañía.



Esta firma está en más de 100 países y más de 40 millones de personas utilizan a diario sus herramientas, con las que buscan llegar también a las pymes.



¿Qué tendencias se advierten en el país en administración de personal?



En el mercado colombiano todavía se manejan algunas cosas de forma manual y vemos una oportunidad para nosotros. Creemos tener, obviamente, ese fundamento operacional mientras que las compañías crecen.



¿Qué hacen propiamente ustedes?



Kronos tiene muchas áreas en el tema de la gerencia de la fuerza de trabajo. La primera que ofrecemos busca lo que llamamos ‘obtener un cheque perfecto’, y para que las empresas con las que trabajamos puedan cumplir con todas las regulaciones colombianas.



Después de trabajar en el área de automatización de procesos, ayudamos en toda la parte administrativa que tiene que ver con el manejo del ausentismo y permisos. La productividad es la otra parte de nuestra oferta. Un ejemplo práctico de esto es tener a la persona correcta, con las habilidades, en el lugar preciso, el trabajo y en el momento indicado.



¿Esto se efectúa con tecnología?



Sí, para hacer eso de manera completa, se usa big data. Tomamos gran cantidad de información para optimizar procesos de productividad, aplicando nuestras mejores practicas.



Vemos toda la fuerza de trabajo completa y contemplamos las soluciones, comenzando al nivel del empleado individual, así sea un trabajador de línea en una fabrica, un asociado en un almacén de retail, o una enfermera o enfermero en un hospital. El siguiente grupo en el que nos enfocamos son los gerentes de línea media. Y finalmente, la gente del más alto nivel, que pueden ser los directores de operaciones, los de TI (tecnología de la información), nómina, recursos humanos y todo tipo de ejecutivos.



¿Qué demanda hay en Colombia?



En este país hemos tenido clientes que nos piden automatizar sus procesos.



¿Cuáles son los resultados con la automatización de los procesos?



Una de las primeras cosas es el ‘pago correcto’ o ‘cheque correcto’ del dinero ganado por el empleado, y el segundo tema es poder cumplir. Eso no solo tiene que ver con sistematización, sino con la automatización en la captura del tiempo de los trabajadores; es asegurarse de que laboren la cantidad de horas que se supone deben trabajar; también, que tengan las habilidades para la labor que desempeñan y que se les dé el descanso necesario para que no lleguen al punto de fatiga. Que se les dé el periodo de vacaciones por las horas que han trabajado y otra área es que se les pague adecuadamente por las horas extras. Son solo algunos ejemplos de la aplicación de estos conceptos.



¿Hay comparativos sobre los logros de quienes aplican estas herramientas y los que no lo hacen?



Hay varios beneficios simples de automatizar. El primero es el ahorro en el pago de nómina. Otro es cuando los empleados instauran una demanda contra la compañía o acuden a redes sociales para quejarse contra sus empleadores; ahí hay una sola fuente única de la verdad a través de la cual la compañía se puede defender.



¿Pero hay algún medidor del resultado?



Estos números varían y las empresas tampoco los comparten. También, dependen de cada industria. Por ejemplo, en la salud se logra un mejor cuidado de los pacientes o poner horarios de enfermeros dependiendo de la cantidad de pacientes que haya. En retail, se puede convertir en un mayor tráfico en el local, lo cual va unido a mayores ventas.



¿Qué tan grande es su operación local?



En Colombia venimos trabajando hace varios años a través de socios y hace poco más de un año tenemos presencia directa. Nuestra labor es participar en eventos y, sobre todo, llegar a las diferentes compañías para entender las necesidades que tienen alrededor de la administración de fuerza laboral y, en conjunto con nuestros socios, entregar diferentes soluciones.



¿Cuántos clientes tienen en el país?



En Colombia tenemos una base de datos de más de 20 clientes actualmente, los cuales son muy importantes en sus respectivos sectores, tanto de retail como de manufactura, pero una de las tareas con la presencia directa es hacer que esta base crezca de manera exponencial.



¿Cuáles son sus metas?



El potencial del mercado es alto, porque estamos encontrando muchas compañías grandes con procesos todavía manuales, donde las soluciones y la experiencia de Kronos les van a dar una gran oportunidad de mejoramiento y crecimiento. Así que la meta va a ir por encima del 50% en este primer año y esperamos en el 2018 tener también ese crecimiento elevado.



¿Por qué manejan la operación de Centroamérica desde Colombia?



Porque hemos tenido partners que nos han representado desde hace años allá y la relación con ellos ha sido buena. Pero Colombia tiene un mercado mas grande, esta calificado como el tercero después de Brasil y México y por eso las inversiones grandes inician por acá.