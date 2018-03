En mayo, cumbre de centros de convenciones

Del 2 al 4 de mayo, Ágora Bogotá será sede del III Congreso de la Asociación de Centros de Convenciones del Caribe y Latinoamérica (ACCCLATAM), que busca analizar la situación del sector en la región.



Alexandra Torres, vicepresidenta de ACCCLATAM, quien también es directora de Ágora Bogotá, explicó que el objetivo del evento es intercambiar experiencias sobre el desarrollo y la realidad de la actividad en los distintos países.



“El objetivo es mirar dónde está el negocio de un centro de convenciones, porque no está en arrendar metros cuadrados. Nosotros no somos una propiedad inmobiliaria”, añadió la directiva gremial.



Agregó que, hoy por hoy, un cliente busca soluciones integradas y comprensión en sus expectativas con respecto al evento que va a organizar.



“Cuando entendemos las verdaderas motivaciones de los que están haciendo eventos, somos capaces de hacerlos exitosos. Antes no”, sostuvo Torres.



Acerca del certamen, destacó en la agenda del Congreso el análisis que se hará en torno al modelo de negocio de los centros de convenciones.



En ese sentido, dijo que es pertinente una discusión acerca de los actores diversos que aparecen en la actividad. Un hotel, una aerolínea, los propios centros de convenciones, especialistas en organización de eventos, juegan papeles importantes, pero es imperativo definirlos con el fin de profesionalizar más la industria”, planteó la vicepresidenta de ACCCLATAM.



Igualmente, la experta resaltó: “Tenemos una gran responsabilidad con quienes pertenecen al sector cultural y con las pequeñas y medianas empresas, entre otros, porque en esta industria el 85% de sus actores son pymes y mipymes”.



Durante los 3 días del evento se espera la participación de cerca de 300 asistentes de 18 países, quienes podrán comprender la importancia y el impacto que han generado los centros de convenciones en el desarrollo y el crecimiento de la economía del país. teniendo en cuenta cuatro aspectos.



El primero está relacionado con la generación de riqueza y empleo cualificado y no cualificado.



El segundo corresponde a la distinción de la oferta cultural (artesanos, grupos musicales, danza, etc), como patrimonio cultural a nivel mundial.



Otro asunto a tener en cuenta tiene que ver con la apropiación y uso de conocimientos a través de la implementación de nuevas tecnologías.



Por último, se analizará el posicionamiento de una ciudad o país a nivel internacional, creando una buena imagen.



Con el certamen no solo se espera que nuevas personas se integren a la asociación más importante de operadores, dueños y gestores de centros de convenciones de América Latina y el Caribe, sino que los miembros actuales, a través de este tipo de iniciativas, fortalezcan con sus experiencias la agremiación, al mercado y por supuesto a la región.



Esta cita normalmente es anual y se prevé que en el 2018 se realice en El Salvador.