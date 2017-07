Enel Green Power montará una planta solar en el Cesar

Países con menores recursos en generación de energía se han apoyado en el desarrollo de plataformas renovables, por su costo y beneficio, ya que son competitivas al ser incluidas en la matriz energética.



La afirmación la hace Antonio Cammisecra, director General de Enel Green Power (EGP), quien en diálogo exclusivo con Portafolio, explica además, la puesta en marcha en el próximo mes de octubre del proyecto El Paso, planta fotovoltaica de gran escala, ubicada en el departamento de Cesar, y con la que se generarán 86 gigavatios de energía eléctrica.



EGP es la empresa de renovables más grande y diversificada del mundo. Desarrolla proyectos en generación con tecnologías como la eólica, fotovoltaica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa. En el mundo posee más de 11,5 gigavatios de capacidad instalada .



¿Por qué Enel está interesado en desarrollar proyectos de energía renovable en Colombia?



Porque es un país excepcional y rico en recursos naturales para la operación de proyectos en energías renovables, y en donde hay mucho por producir. Además del potencial hidroeléctrico, la energía solar con altos niveles de radiación, y las potentes corrientes de aire, que son características propias de la geografía colombiana, hacen atractivo el desarrollo de programas de generación no convencional.



¿Los proyectos de energía renovable en Colombia son rentables para Enel?



Es una buena oportunidad de inversión con rendimiento en lo económico. Como nueva tecnología llega a un nivel de precio muy competitivo. Además, se complementarán bien en la matriz energética de Colombia, de la que ya hacen parte las tecnologías hídrica y térmica. La fluctuación de precios y la disponibilidad de energía, con la aparición de fuentes como la eólica y la solar pueden fortalecer la red energética y contribuir en un 100% a la generación eléctrica del país.



¿Hay beneficios en la inversión para la construcción de la infraestructura?



En cuanto a su montaje, los proyectos de energías no convencionales se desarrollan en menos de dos años. Incluso, la solar se ejecuta en alrededor de ocho meses. La ventaja es que su planificación es a corto plazo dentro de las necesidades energéticas de un país, como Colombia.



¿Cuáles son las regiones en dónde desarrollaría proyectos de energías renovables?



Investigamos para establecer las características según las condiciones geográficas y climáticas. Hay zonas donde el nivel de radiación es más alto. Allí, el desarrollo fotovoltaico permitirá la oportunidad de montar proyectos para una posterior conexión a la red de energía. Los proyectos solares no solo se limitarán a la zona norte del país.



¿Y en energía eólica?



Estamos haciendo estudios para identificar las zonas del país que presentan corrientes de viento con niveles óptimos para la generación de energía. Hemos mirado con principal atención el departamento de La Guajira, el cual presenta un índice en la potencia de estos y que permitirán su conexión con la red nacional. En esta región ya tenemos identificados proyectos que se irán desarrollando, y cuando se complete la infraestructura de conexión, se introducirán a la matriz.



¿Con cuál proyecto comienzan el programa de energías renovables en el país?



Con el proyecto El Paso. Es la primera planta de energía solar a gran escala ubicada en el departamento del Cesar, cuya capacidad instalada será de 86 megavatios, para una generación media de 176 gigavatios hora. Su infraestructura compuesta por 260.000 paneles estará construida en 270 hectáreas. Con una inversión de US$70 millones, las obras comenzarán en el próximo mes de octubre, y entrará en operación en diciembre de 2018



¿Cuál será la zona de influencia?



Generará 2.037 horas de tecnología cristalina en interiores. Además del municipio El Paso, tendrá cobertura de distribución en otras cuatro unidades territoriales: San Angel, Mata de Queso, La Estación y Centro Poblado Cuatro Vientos.



¿Cuáles fueron las razones para darle vía libre al proyecto?



La decisión se tomó por dos razones. Primero, porque queremos tener una presencia integrada en el país. Segundo, tenemos una cartera eficiente, con lo cual nos permite abrir el portafolio para no solo dedicarnos al negocio de la energía convencional.

¿El marco regulatorio de Colombia es claro para el desarrollo de energías renovables?

El proyecto de El Paso lo desarrollaremos a pesar del marco regulatorio. Pero el país necesita reglas claras para la ejecución de proyectos de gran envergadura para la generación renovable a largo plazo. El Gobierno debe expedir a la mayor brevedad una ley que no solo regule la inclusión de las energías renovables a la matriz, sino además hacerlas competitivas en su costo y beneficio.



¿Aparte del proyecto El Paso, tienen pensado ejecutar otros?



Además de buscar el desarrollo de proyectos fotovoltaicos en otras zonas, con plantas para la generación desde 40 hasta 120 megavatios, estamos en la planificación de un proyecto para la consecución de una planta de generación eólica en el noroccidente del país. Actualmente se ejecuta la etapa del diseño y los estudios técnicos. No hay mayor información.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio