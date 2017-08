‘En su último año, el Gobierno debe sentar las bases del desarrollo empresarial’

Para lo que resta del Gobierno y con la llegada de María Lorena Gutiérrez al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los empresarios esperan que se fijen las bases de una política de desarrollo productivo.



Así lo plantea Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, quien considera que ese objetivo también es clave para que la administración Santos cumpla con la meta de impulsar la educación y el empleo para lo que queda del cuatrienio.



Este tema y otros como la posición de los aspirantes a la Presidencia sobre cómo fortalecer las compañías, la ética empresarial y el emprendimiento serán parte de la agenda del Segundo Congreso Empresarial Colombiano y la 73a Asamblea de la Andi que serán este 10 y 11 de agosto en Cartagena.



Para Mac Master fijar las bases de una política de desarrollo empresarial “es verdaderamente reconocer que el país no va a crecer si no crecen sus empresas. Que el hecho de que crezcan sus empresas es deseable para todo el mundo. Es como entender el valor social de que haya producción y venta de servicios, y que les vaya bien a los obreros y a los campesinos”.



A su juicio, esa es una tarea pendiente y potente, en la cual Colombia se ha quedado rezagada en comparación a otros países por su actitud frente al valor social de la empresa. “En el debate nacional se plantean temas como que las compañías son los ricos”, señaló.



Para el presidente de la Andi, si el Gobierno quiere cumplir con el objetivo de que en su último año se impulsen la educación y el empleo, el sector privado debe ser protagonista.



A su juicio, “la única forma de generar empleo es generar empresa. Tenemos que entender que la única estrategia para lograrlo es si tenemos más empresas creciendo, en funcionamiento y generando emprendimientos. Y tenemos que hacerlo bajo la modalidad de empleo formal”.



Y el tema de la educación solo se va a dar, agregó Mac Master, si tenemos firmas aportándole a la economía. En línea con los desafíos que enfrenta la actividad industrial, cuya producción lleva un decrecimiento de 1,3% en el acumulado a mayo de este año, Mac Master también insiste en la necesidad de que se incentive la producción y se diseñe una agenda que les permita a las empresas ser más competitivas.



“La situación del mercado interno no es la mejor y esto está reflejado evidentemente en el tema de la demanda y de las bajas tasas de crecimiento de la producción. Hemos venido hablando de propuestas para incentivar producción y se las voy a hacer al Presidente (Juan Manuel Santos) en la Asamblea”, señaló el dirigente gremial.



Igualmente, la Andi presentará el segundo volumen del libro “Estrategia para una nueva industrialización II”, que se concentra en cómo hacer para que las oportunidades se materialicen y Colombia salga adelante.



Allí, particularmente, se abordarán propuestas en los sectores de agroindustria, salud, infraestructura y servicios. Igualmente, se identificarán las oportunidades en el campo digital.



Además de la presentación del libro, el evento en Cartagena contará con varias conferencias y debates. Por ejemplo, asistirán Martin Reeves, reconocido experto en estrategia, y Raj Sisodia, quien presentará aspectos del movimiento Capitalismo Consciente.



También estarán Benjamin Ramsey, director Ejecutivo en el grupo de investigación para América Latina en J.P. Morgan, y Alberto Bernal, estratega principal de XP Securities y analista de varios medios de comunicación.



LOS EJES DE ANÁLISIS



Según Mac Master, son cuatro los ejes temáticos que abordarán los expertos y los asistentes al Segundo Congreso Empresarial Colombiano y la 73a. Asamblea de la Andi en Cartagena.



1. Situación económica, tanto nacional como internacional.



2. La posición de los precandidatos a la Presidencia de la República, sobre el desarrollo empresarial



3. Cuáles son las oportunidades para Colombia y qué debe hacer el país para concretarlas. Aquí están incluidos el emprendi- miento y la innovación.



4. Una mirada a la ética empresarial.