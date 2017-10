‘Industria se transformará más en 15 años que en los últimos 100’

La industria automotriz mundial se está enfrentando a un punto de no retorno: la incursión definitiva a los vehículos eléctricos, autónomos y conectados, lo que hará que el desarrollo que registre en los próximos años sea el mayor de toda su historia.



Así lo afirma el miembro de la junta directiva de BMW Group, Peter Schwarzenbauer, quien le dijo a Portafolio que la marca será capaz de ofrecer en el 2021 un coche autónomo.

¿Por qué está tomando tanta relevancia mejorar la experiencia del cliente?



Estamos viendo que a pesar de tener productos fantásticos, cada vez es más importante que se ofrezca una experiencia única; la gente debe sentir la diferencia y no solo comprar un carro, sino toda la experiencia. Para tener un producto que le transporte hay otras alternativas. Si adquiere un coche premium, compra estilo de vida.



¿Esta idea está teniendo éxito en Latinoamérica?



Ha estado creciendo muchísimo en los últimos años y creemos que todavía hay grandes posibilidades en América del Sur. Por ejemplo en Colombia tenemos una muy buena representación de la marca y este es un proceso que va en ambas direcciones. Nosotros sacamos productos atractivos y adecuados y la gente invierte en nuestras marcas. El cliente siente que hay algo mejor que en otras.



¿Qué estrategias tienen para ganar más clientes?



Para todas nuestras marcas, probar los productos es muy importante. Una cosa es que al cliente le guste el diseño, pero otra muy distinta es qué siente conduciendo. Por ejemplo, en Mini, de 10 personas que lo prueban, 8 lo compran, por lo que creemos que este es el argumento más fuerte en todos nuestros productos.



¿Sus clientes son fieles?



Sí, son bastante fieles; cuando ha entrado en nuestro mundo y nuestras marcas, es difícil salir.



¿Cómo están usando las nuevas tecnologías?



Los clientes están cada vez más centrados en la experiencia y por eso estamos intentando mejorarla para él. Hoy se empieza el viaje desde casa y las personas no hacen una diferencia entre la vida digital y la vida real. En este sentido, estamos invirtiendo mucho en la vida digital de nuestros clientes.



¿Se refiere a la conectividad?



Conectividad, y el resto de servicios. Hoy el móvil te indica que se puede tomar otro café porque el tráfico está bien, o el coche se comunica con el celular para decir que se debe salir ya porque llegará tarde. Si quiere movilidad, debe pensar en nuestras marcas.



¿Cómo se imagina la industria automotriz en los próximos años?



Creo que hay varias tecnologías que están viniendo al mismo tiempo: los autónomos, la conectividad o eléctricos, y todas van a estar aplicadas entre 2020 y 2030. Para nosotros, una de las apuestas son los autos eléctricos, y aunque no sabemos cuándo estaremos conduciendo todos estos vehículos, vamos en ese camino. Además del tren motriz convencional, en los próximos 8 años vamos a lanzar 25 vehículos, 12 serán 100% eléctricos y el resto híbridos.



¿Los autónomos siguen siendo ciencia ficción o ya están más cerca?



Claramente están más cerca. Estamos aprendiendo cada vez más y tenemos la tecnología prácticamente preparada para poder lanzar opciones, la pregunta es si el mercado y la infraestructura estén preparadas y eso no lo sabemos. Nosotros podemos ofrecer en 2020 o 2021 un coche autónomo. En Colombia no conozco cuáles son los planes de infraestructura y tenemos que tener en cuenta que esta es una tecnología que aún nos va a costar algunos años y dinero.



¿También le apuestan a las motos eléctricas?



En Motorrad, un Scooter eléctrico, y estamos trabajando en otro más pequeño a un precio más accesible. En muchas ciudades, en las que se tiene un clima que te deja conducir todo el año, la movilidad de dos ruedas va a ser más importante.



¿Creen que los clientes de hoy se van a ir ya a comprar un eléctrico?



La gente va a seguir comprando. Hemos hecho muchos estudios acerca de este tema y hay que destacar que a los clientes les toma tiempo ajustarse a las nuevas tecnologías, cuando lancemos estos coches, sabemos que la necesidad de adquirirlos no será inmediata, es un proceso lento y esta fase de transición puede costar 10 o 15 años hasta que realmente seamos totalmente eléctricos.



¿Cómo están avanzando en las baterías para los vehículos eléctricos?



Estamos trabajando con varias empresas y los cambios van a ser muy rápidos, ahora hablamos de 300 km con una batería, pero en 3, 4 o 5 años, la autonomía de los coches eléctricos no va a ser ningún problema.



¿Cuáles son sus apuestas para el resto de marcas?



Mini es quizá la marca más urbana del mercado y acabamos de lanzar un modelo eléctrico que estará en el mercado en 2019 y vamos a electrificar la marca. Y lo mismo vamos a hacer con Rolls Royce. Como grupo hemos embarcado en el camino de electrificar todas nuestras gamas. Tardará, pero no hay vuelta atrás.



¿Esta transformación llega también a sus plantas?



Es cierto que la gente solo ve el producto, pero no sabe cuál es la complejidad de producirlo. En este sentido, estamos adaptando todas nuestras fábricas para que podamos producir coches de combustión o eléctricos, sin problemas. Como no sabemos cuándo se dispararán los eléctricos o caerán los combustibles, necesitamos flexibilidad en la producción y estamos invirtiendo mucho dinero para conseguirla.



¿La industria alemana está comprometida con esta transformación?



Lo vemos con BMW, tomando la decisión de invertir miles de millones en modelos eléctricos, eso ya dice cuál es la dirección estratégica. En 2030 o 2035 vamos a ver una movilidad totalmente diferente en las ciudades. En los próximos 10 o 15 años va a haber más cambios en el mundo de la automoción que en los últimos 100.



¿Qué tema es el que más le preocupa a BMW?



Para nosotros, lo más difícil es la velocidad y la cultura del cambio.



Para una empresa grande, con 130.000 empleados, tenemos que convencerles de que esto nos hacen falta. Para nosotros el tema más difícil no es la tecnología, sabemos cómo van a funcionar los autónomos y cómo construir los eléctricos, y como grupo tenemos el poder financiero para hacerlo, no tenemos que preguntar a nadie.