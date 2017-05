EPM, interesada en parte del mercado de Electricaribe

Las utilidades que reportó el Grupo EPM en el primer trimestre a sus grupos de interés fueron cercanas a los $600.000 millones; es decir, un crecimiento superior al 300% con respecto al mismo periodo del 2016.



En diálogo con Portafolio, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente general del Grupo EPM, explica las inversiones y proyectos que dejará listos en el presente año, tanto en Colombia como en el exterior.



Con respecto al interés de EPM en Electricaribe, Londoño de la Cuesta aclara que por regulación (tope del 25%) no pueden hacerse a todo el mercado en la Costa Atlántica, ya que en la actualidad comercializa el 23,5% de la energía del país.



Pero precisa que les interesaría quedarse con un solo departamento, ya que disponen de un 1,5% restante, siempre y cuando las condiciones del negocio sean favorables.



¿Cuál es el balance de EPM en el primer trimestre?



Las utilidades que reportó el grupo fueron cercanas a los $600.000 millones. Y son superiores a las del primer trimestre del 2016. Entre enero y marzo estábamos sufriendo los estragos del fenómeno de ‘El Niño’, que se sumaron a las contingencias por el percance en Guatapé. El crecimiento fue superior al 300%.



¿Cómo está la proyección para lo que resta del año?



Se busca cerrar el 2017 con una utilidad cercana a los $1,8 billones. La cifra será superior a la del 2016. Esto considerando que la demanda de energía entre enero y abril ha registrado un crecimiento neutro. Esperamos un mejor segundo semestre.



¿Cuáles son los nuevos negocios a los que le apuestan?



En energía, el principal proyecto es la Hidroeléctrica de Ituango. Las obras están en un 70% de desarrollo, y se busca terminar el año en un 80%. Está programado el inicio de la operación el 1 de diciembre de 2018. Este proyecto tendrá una capacidad de 2.400 megavatios. Y le va a posibilitar a EPM crecer en generación cerca de un 70%. Hoy se tiene una capacidad cercana a los 3.600 megavatios. Así, el total será de 6.000 megavatios.



¿Su inversión?



El proyecto tiene una inversión cercana a los $11,4 billones.



¿En servicio de acueducto?



A finales del presente año entrará en operación la Planta de Tratamiento para Aguas Residuales en el Área Metropolitana de Medellín, y su inversión fue de $1,5 billones.

Además, se está mejorando la cobertura de agua potable. Se está formalizando el servicio en cerca de 40.000 familias para los próximos 4 años. Y ya se está trazando el plan para extender la red al oriente antioqueño.



¿Cuáles son los proyectos de transmisión que entrarán a operar?



En el Área Metropolitana de Medellín entrará la línea Bello, Guayabal, Ancón, proyecto cuyo costo es cercano a los $200.000 millones.



¿Qué hay en el negocio de gas?



La distribución seguirá en el departamento de Antioquia. Al día de hoy, 90 municipios reciben el servicio. Así mismo, este combustible también le llega a la industria. En Gas Natural Vehicular (GNV), existen 16 estaciones para el retanqueo en 500.000 vehículos.



¿La cobertura en el servicio de gas será ampliada?



El objetivo a largo plazo es que el 100% de los ciudadanos de las zonas donde tenemos la operación tengan acceso no solo al gas, sino también al servicio de agua y energía. En gas, la presencia de EPM es del 80%.



¿Cuáles serán las inversiones en la operación nacional?



EPM hace presencia en 9 departamentos del país. Posee un parque eólico en La Guajira. La distribución de energía en Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda y parte en el Quindío. En Chocó se está asistiendo hasta el 2019 a la Superintendencia de Servicios Públicos para el mejoramiento del acueducto y alcantarillado de Quibdó. Y en el municipio de Malambo (Atlántico) se ofrece también el servicio de acueducto y alcantarillado.



¿Cuál es la inversión destinada para la operación en las regiones?



Para el 2017, la inversión en la operación nacional es de $2,5 billones. Y para los próximos 4 años es de $10 billones.



¿EPM está interesado en el mercado de Electricaribe?



El Gobierno debe decidir quien será el operador en esta zona del país. Aún no está claro si Gas Natural Fenosa volverá a retomar la operación. O por el contrario si va a haber uno o varios operadores nuevos.



¿A nivel regulatorio, por qué EPM no puede atender todo el mercado de Electricaribe?



En el caso que sea un solo operador, EPM no puede atender la operación de Electricaribe, ya que en la actualidad EPM comercializa el 23,5% de la energía en el país. Además, existe un tope regulatorio del 25%. El mercado de la Costa Atlántica representa el 21% del mercado colombiano.



¿Y si es en un solo departamento?



EPM dispone de un 1,5%, que correspondería a un solo departamento en esa región. Si son varios los operadores, analizaríamos las condiciones y si es posible participaríamos en ese mercado. Pero todo dependen de las condiciones.



¿Ampliarán o fortalecerán los negocios en el exterior?



La agenda internacional de EPM está centrada en consolidar las operaciones que se tienen. No buscamos nuevos negocios. Tenemos presencia en México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Chile.



¿Cuál es la operación en cada uno de estos países?



En México estamos con plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales. En Guatemala y El Salvador con transmisión y distribución de energía. En panamá con generación y transmisión. Y en Chile con generación de energía y suministro de agua potable. (Como se recordará, EPM adquirió el año anterior la compañía chilena Aguas de Antofagasta, a través de la cual desarrolla el proceso de desalinización en el país austral, técnica que piensa traer a Colombia).



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio