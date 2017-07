‘Esperamos que el consumo mejore en el segundo semestre’

Una margarina Rama Liviana con 50% menos grasa y más económica ha sido una de las innovaciones que le ha funcionado a la multinacional Unilever en la primera parte del año, para reportar crecimiento en medio de un primer semestre de consumo a la baja en Colombia.



“Por más mal que esté la cosa hay algún segmento que crece. Nosotros hemos sido muy exitosos en focalizarnos en esos segmentos y promover el desarrollo”, comenta al respecto, Ignacio Hojas, presidente de Unilever Middle Américas, que abarca la operación en Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.



El alto directivo de la multinacional que también maneja marcas como Fruco, Dove y Rexona señala que los datos sobre el desempeño del consumo de junio son optimistas, teniendo en cuenta que es el primer mes con aumento desde que empezó el 2017.



“Nosotros hemos venido creciendo en el mercado y esperamos que el segundo semestre sea mejor”, dice Hojas al analizar la situación del mercado colombiano y los efectos que ha tenido la política de sostenibilidad para incrementar los negocios.



“El principal mensaje es que con seis años de resultados, la sostenibilidad no solo es buena para la sociedad y el medio ambiente, sino que es una buena estrategia de negocio”, plantea.



Desde el comienzo Unilever puso esto en el centro de su operación, de tal manera que cada una de las marcas tuviera productos, procesos y propósitos sostenibles. Igualmente, reporta que las metas que se fijó al 2020 están cumplidas en un 80%.

Por ejemplo, por cada tonelada producida, disminuir a la mitad el impacto medioambiental



“Ahora podemos decir que en esos casos las marcas crecen 50% más rápido que el resto de las del negocio, y ya representan el 60% del aumento de Unilever”.



Es que si bien todas las marcas del su portafolio están bajo el concepto de sostenibilidad, no todas lo han comunicado de manera proactiva.



Según Hojas, existen 18 de sus 40 marcas a nivel global que han comunicado muy fuertemente esta filosofía.



FAB, Rexona, Dove, Knorr y Fruco, que están en Colombia son parte de esas 18.

Y los efectos de esos mensajes se notan en el mayor crecimiento debido a la respuesta de los clientes.



El consumidor está considerando este tipo de políticas de una manera más significativa en su elección de compra.



Hace unos años la multinacional hizo un estudio a 22.000 personas en el mundo y detectó que el consumidor no estaba dispuesto a pagar más por un producto sostenible.



Ahora, un 54% de los consumidores en el mundo toma decisiones de compr, incluyendo criterios de sostenibilidad o piensa en que su compra futura tenga en cuenta ese criterio.



Para Hojas, es aún más relevante que en los países emergentes se supere el promedio del 57%. En ese grupo está Colombia, comenta el alto directivo de la multinacional del consumo masivo.



“La mejor noticia es que la mitad de la población diga que ese es un criterio en la decisión de compra la práctica sostenible del producto y de la empresa que lo fabrique”, considera.



Otro aspecto que destaca tiene que ver con los que representan las prácticas sostenibles en términos de costos.



“Inicialmente, se creía que aplicar el criterio de sostenibilidad implicaría comprar materias primas más costosas, pero la realidad es que se generan ahorros, contabilizados para Unilever en 700 millones de euros desde el 2008, lo cual es una buena noticia para el mundo de los negocios”, indica.



Unilever adquirió a la colombiana Quala cinco marcas de productos de aseo personal y del hogar, trabaja para incluir y reforzar su estrategia en estos productos, aunque el ejecutivo Ignacio Hojas advierte que esas marcas también han aplicado políticas de este tipo.



Ahora, que el país está inmerso en el posconflicto, la multinacional está pendiente de hacer un aporte en lo que tiene que ver con la generación de empleo a reinsertados de las Farc, en coordinación con el Gobierno.