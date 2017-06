Estampar marcas en la comida: la novedad en publicidad

Restaurantes de todo Estados Unidos están convirtiendo el branding - que, en el pasado, ha aparecido en todo, desde cerillas hasta minibotellas de salsa picante de la casa - y en su punto focal.



(Lea: Los retos de la publicidad móvil y 'online')



Si bien usted previamente puede haber visto pan de hamburguesa personalizado en minicadenas como Umami Burger o Burgerfi, ahora es cada vez más común ver un cóctel, un plato de pasta, o un filete de atún con el nombre de un restaurante plasmado en él.



(Lea: Colombia es un referente de publicidad en la región: Anda)



Tomemos, por ejemplo, el nuevo E.A.K. Ramen en Nueva York, el segundo local estadounidense de una popular cadena japonesa. El nori está impreso - con el logotipo de un bol de ramen y el nombre del restaurante - usando una tecnología patentada de Japón.



(Lea: ¿Ha sido víctima de la publicidad engañosa?)



Según Jimmy Matsushima, director gerente de E.A.K., la idea era llamar la atención en un mercado que no conocía la cadena. (En Asia, tiene 40 comercios de ramen y hace consultoría para otros 400).



"Queríamos hacer algo dramático, y las letras se hacen con calcio, por lo que podemos decirle a la gente que comer nuestro nombre es bueno para ellos", dijo.



Aunque E.A.K. todavía no tiene números que indican el éxito de la gestión de branding, su página de Instagram ha conseguido más de 3.000 seguidores en pocos meses.



La mayoría de las fotos y comentarios están dedicados al logo de ramen. Por otra parte, observó Matsushima, los camareros reciben constantemente solicitudes de láminas de nori adicionales para llevar a casa.



Mientras tanto en Dante, un revitalizado bar también en Nueva York, el copropietario Naren Young destaca el poder de marca de sus cubitos de hielo y bebidas.



Un sello especial marca el hielo para los tragos old fashioned, y una pluma inscribe "Dante" en un rociado de Angostura biter encima de cada whisky sour. "Todos sabemos que vivimos en un mundo Instagram, y la competencia entre bares está más reñida que nunca", señalo.



"Cada lugar necesita una manera de cautivar a la gente y hacer que hablen de usted. Es, después de todo, publicidad gratuita". El old fashioned y el whisky sour son fácilmente sus dos bebidas de mayor venta, dijo Young.



Muchos establecimientos concuerdan con esta lógica. Hete aquí algunos lugares cuyos nombres los clientes no olvidaran. Ramen con logo Para algunas personas, la marcación de ingredientes es un fenómeno nuevo que está completamente vinculado con las redes sociales.



Pero Masaharu Morimoto ha estado pensando en ello durante años: en Momosan Ramen, su primer restaurante enfocado en ramen, el chef estrella añade nori con logo al plato homónimo.



Dice que su inspiración se remonta a una tienda de ramen en Japón que visitó hace casi 30 años, y que empleaba la técnica.



PASTA PERSONALIZADA



En 2015, la poderosa pareja culinaria de Washington, Fabio y Maria Trabocchi, estuvieron en Alba, Italia, para una boda. Allí, descubrieron una versión estampada de la pasta corzetti, del tamaño de una moneda.



Ahora en Sfoglina, el local de pasta que abrieron hace seis meses, hay un plato de corzetti que está estampado con el nombre del restaurante.



SELLO DE ATÚN



En el Dream Hotel de Nueva York, el reabierto Megu ofrece atún katsu en lonjas.



La rebanada superior incluye el nombre y el logotipo del restaurante grabado en el centro del pescado con un hierro de marcación al rojo. El efecto es convincente: se asemeja a una joya llamativa.