Estas son las estafas más usadas al comprar o vender un carro

Al comprar o vender un carro usado, a través de internet o ferias comerciales, el propietario o consumidor puede seguir una serie de consejos y conocer información relevante para reducir las posibilidades de convertirse en víctima de una estafa. Estas son las acciones más comunes con las que los delincuentes estafan a compradores o vendedores de vehículos usados en Colombia:



1. Comercializar de vehículos con problemas legales como embargos.



2. Empresas 'fantasma' que suelen desaparecer o aquellas empresas que lo 'embolatan' con documentos y firmas para quedarse con su dinero.



3. Certificaciones de impuestos falsas: cuando el vendedor dice tener los impuestos al día, pero no es así.



4. Comercialización de un carro robado y requerido por la Dijin o por la Policía.



Sin embargo, también existen algunas acciones que corresponden a estafas de tipo mecánico en los vehículos usados: adulteraciones, maquillaje y camuflaje que evidencian daños, reparaciones mal hechas y descuidos extremos en el interior y exterior del vehículo.



CÓMO EVITAR UNA ESTAFA EN LA COMPRA O VENTA DE CARROS USADOS



Si está vendiendo un vehículo usado



- Publicar el anuncio, únicamente, en portales especializados y reconocidos del sector.



- No ofrecer el vehículo en ferias o sitios públicos que no cuentan con garantías ni respaldo.



- Entregar el vehículo solamente en establecimientos comerciales conocidos, destacados o recomendados por una persona de confianza.



- Por ningún motivo se deben firmar traspasos abiertos.



- Si ofrecen un precio de compra excesivamente superior al precio comercial, ojo, se puede tratar de una estafa.



Si está comprando un vehículo usado



- Buscar ofertas de carros usados, únicamente, en portales especializados y reconocidos del sector.



- No comprar un vehículo en ferias o sitios públicos que no ofrecen garantías ni respaldo.



- Verificar que la negociación y el traspaso del vehículo sean adelantados directamente con el propietario.



- Revisar la tradición del vehículo y verifica que el mismo no haya sido comercializado en varias ocasiones durante un lapso de tiempo corto y no olvidar realizar la revisión Técnica en Identificación de Automotores de la DIJIN.



- Si ofrecen un precio de venta excesivamente inferior al precio comercial, ojo, se puede tratar de una estafa.



REDACCIÓN CARROYA.COM