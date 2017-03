‘No permito que haya la menor duda sobre EPM’

A través de una columna de opinión publicada la semana pasada en el diario El Tiempo, el ex alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, salió en defensa de su liderazgo y gestión al frente de las Empresas Pública de Medellín (EPM) al afirmar que sobre las apreciaciones “ligeras” que se han hecho recientemente, “es inaceptable que se pretendan estimular dudas que carecen de fundamento”.



En diálogo con Portafolio, el exburgomaestre precisa sobre el alcance de las afirmaciones que hizo en su columna relacionadas con el proceso de contratación para la ejecución de las obras de la Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) y que fueron adjudicadas al consorcio CCC Ituango, de la que hace parte la firma Camargo Correa de Brasil. Además, aclara por qué salió en defensa de EPM, ya que al haber sido Alcalde de la capital de Antioquia, y hecho parte de su junta directiva como Presidente, se debe hacer frente “contra señalamientos y generalizaciones irresponsables”.



¿Cuáles fueron las razones que lo llevaron a escribir esta columna?



Se presentaron informaciones de prensa escritas y habladas en las cuales se mencionaba posibles investigaciones a la firma constructora Camargo Correa; algunos, en mi sentir, en forma irresponsable y ligera empezaron a hacer especulaciones alrededor de la adjudicación de Hidroituango.



¿Por qué afirma que no se pueden estimular dudas que carecen de fundamento?



Por los señalamientos sin ninguna prueba, sin ningún indicio, solo con supuestos que no reconocen la tradición de transparencia de EPM y sin hacer ni siquiera una mínima pesquisa sobre el proceso de adjudicación de ese contrato específico, el cual fue riguroso, y que tuvo el acompañamiento por los órganos de control.



¿Por qué enfatiza sobre la rigurosidad y transparencia en el proceso de contratación de las obras de Hidroituango?



En el proceso de licitación de las obras principales de Hidroituango se presentaron 13 firmas en 4 consorcios. Por no cumplir los requisitos de experiencia fueron eliminados dos consorcios, quedando la adjudicación final entre el Consorcio OMS Ituango ( liderado por Odebrecht) y el Consorcio CCC Ituango (liderado por la firma Camargo Correa). Este último ganó la adjudicación con una propuesta casi $200.000 millones menor que la del otro proponente.



¿Por qué las dudas sobre el proceso de adjudicación?



Lo reitero enfáticamente y así se demostrará al final de las anunciadas investigaciones: en un ambiente continental enrarecido por horrendas prácticas de corrupción, con dos firmas con las que ahora se ha venido a comprobar estaban utilizándolas, EPM adjudicó en forma transparente. Mi percepción es que sabían que con EPM ese era un camino vedado.



¿Reitera que, como ex alcalde y ex presidente de la junta directiva de EPM, no se realizaron estas prácticas?



No solo estoy tranquilo sino orgulloso de haber presidido la junta de EPM en este proceso, y del equipo que lideró el mismo, desde el Gerente, Juan Esteban Calle, el director de Energía, Jesús Arturo Aristizábal Guevara, la Secretaria General, Maritza Alzate, hasta los técnicos en cada área de análisis. Por ello y por respeto a esa institución no puedo permitir que se nos involucre gratuitamente en prácticas que no sólo aborrecemos sino que atacamos.



FIRMA CAMARGO CORREA, EN LA MIRA DE LA FISCALÍA



Con la apertura en el 2011 de la licitación para la ejecución de las obras de Hidroituango, diferentes sectores políticos de Medellín y Antioquia denunciaron supuestos favorecimientos de EPM al Consorcio CCC Ituango, conformado por la brasileña Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.



Este supuesto favorecimiento, que nuevamente fue ventilado semanas atrás debido al escándalo de Odebretch, llevó a la Fiscalía General a iniciar las respectivas investigaciones para revisar en detalle las licitaciones que encabezó la constructora en Colombia. Entre ellas, la de las actuales obras de Hidroituango (en 75% de ejecución) proyecto que busca generar el 9 % de la energía de Colombia.



En febrero pasado, varios altos ejecutivos de la constructora brasileña Camargo Correa aceptaron negociar con el Ministerio Público de Brasil para revelar cómo y desde qué cuentas bancarias se pagaron sobornos en América Latina.



Portafolio pudo establecer que la Fiscalía General tiene trazados los primeros indicios para indagar sobre supuestos sobornos de la firma Camargo Correa en Colombia.



Ante este hecho, un comunicado de EPM, del 21 de febrero pasado, anunció su plena disposición a colaborar con las autoridades que adelantan la investigación sobre presuntos favorecimientos de la firma Camargo Correa, que hace parte del consorcio CCC Ituango que ejecuta las obras de la citada central hidroeléctrica.



“El contrato adjudicado a este consorcio es el resultado de una licitación pública internacional, que contó con pluralidad de oferentes y con el acompañamiento en acción Preventiva de la Procuraduría General de la Nación”, señala el citado comunicado.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio