A pesar de que las exportaciones diferentes a las mineroenergéticas aún no tienen el desempeño que tanto el Gobierno como los empresarios quisiera, el renglón que hace referencia a las ventas al exterior de vehículos automotores, remolques, junto con el de otros tipos de transporte, han registrado un buen dinamismo durante los primeros nueve meses del año, por lo cual, las compras desde el exterior podrían llegar los 500 millones de dólares durante este año.



De acuerdo con las cifras entregadas por el Dane, las ventas de vehículos automotores y remolques han registrado ventas externas por 361,25 millones de dólares entre enero y septiembre, esto representa un aumento del 0,8 por ciento, si se les comparan con las que se registraron en el mismo periodo del año anterior.



(Lea también: En 5 años, Colombia cuadruplicó los destinos de exportación de sus carros).

El comportamiento de este segmento está principalmente amparado en el desempeño que han registrado las ventas de automotores y sus motores, con 310,02 millones, un 6,8 por ciento más que un año atrás. La fabricación de carrocerías, remolques y semiremolques, se ha incrementado un 10,8 por ciento, estas han representado ventas en los mercados internacionales por 17,6 millones de dólares. El comportamiento podría ser aún mejor, de no ser porque la fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores, ha mostrado una contracción del 35,7 por ciento en sus ventas hacia otros países. Estas bajaron en los primeros nueve meses a 33,5 millones de dólares, mientras que en 2015 durante el mismo periodo fueron de 52,2 millones de dólares.



La fabricación de otros tipos de transportes también ha sido muy relevante en el desempeño de la industria durante lo que va del año. Este renglón mostró a septiembre un aumento del 34,2 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior. Se han vendido 55 millones de dólares, en tanto, que en igual lapso del 2015 se habían registrado 41 millones de dólares vendidos al exterior.



Jorge Mejía, presidente GM Colmotores, señaló que “la situación económica actual no incide de manera directa en el desempeño de las exportaciones, ya sea de manera positiva o negativa, en especial en el sector automotor, en donde un programa de exportación se planifica con cinco años de anticipación”.



En cuanto a las exportaciones que se han registrado señaló que “con productos como Spark Life y los paneles y repuestos estampados en la planta de Zoficol, las cifras de exportación de GM Colmotores han aumentado, sobre todo en países como Ecuador, Chile y Perú”.



Concluyó que “adicionalmente, venimos trabajando en diversos planes de exportaciones en otros mercados relevantes en Latinoamérica, lo que contribuirá a consolidar nuestra operación como fabricantes”.



Del Chevrolet Sail, que la empresa produce en Colombia, se habla de que podría llegar a otros mercados aunque la marca prefiere no hablar aún del tema. La máquina, es una de las que tiene el mayor número de componentes de fabricación nacional, toda vez que aparte de los estampados se suman partes de la suspensión, eléctrica, y de accesorios, así como de los terminados interiores.



Algo similar sucede con Renault, que durante el año ha registrado un muy buen comportamiento en el mercado mexicano, al punto que tiene prácticamente copados sus planes de producción entre la demanda local y las exportaciones. Entre enero y junio, la compañía creció un 9,3% sus exportaciones frente a igual periodo de 2015, con 14.431 unidades comercializadas a países como Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, y Perú.



LOS RIESGOS QUE HAY EN EL VECINDARIO



Aunque las exportaciones de vehículos han tenido un buen comportamiento en lo que va del año, para el presidente de Analdex, Javier Díaz, hay incertidumbre sobre lo que pueda venir para el mercado de estos debido a que la región enfrenta una desaceleración que podría impactarlo.



Sostiene que el mercado que existía en Venezuela está prácticamente perdido, y el de Ecuador, que era otro de los mercados importantes para este sector tendrá un mal desempeño económico durante este año por lo cual se tendrá que ver cuáles son las consecuencias de estos en las ventas de este segmento que Colombia realiza a los mercados de estos países.