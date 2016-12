Luego de 100 años de participación y ser en parte protagonista del mercado de lubricantes y combustibles, ExxonMobil tomó la decisión de salirse de estos dos negocios en Colombia.



La medida de la multinacional petrolera hace parte de su estrategia la cual consiste en un nuevo modelo de negocio para responder a las expectativas corporativas, como es la de enfocar todos sus esfuerzos en el sector de la exploración de hidrocarburos a través de ExxonMobil Exploration Colombia.



Voceros en el país de ExxonMobil precisan que la multinacional petrolera está fortaleciendo este modelo de negocio, el cual utiliza en varios países del mundo.

“Básicamente lo que se presentó fue una oportunidad de hacerlo para los países de la región andina (Colombia, Ecuador y Perú). Y es la evaluación que hace constantemente ExxonMobil de la cartera global y de oportunidades de crecimiento”, aclaró uno de los voceros a Portafolio.



Acuerdo para el cambio de negocio



La decisión de ExxonMobil para retirarse del mercado de lubricantes y combustibles en Colombia se basa en el acuerdo que recientemente suscribió la multinacional con Empresas Copec de Chile.



El convenio que sellaron ambas empresas, deja en manos de la compañía chilena no solo la distribución de los lubricantes Mobil en los mercados de Colombia, Ecuador y Perú; sino que además le permite tener la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima (Perú); y el traspaso del negocio de combustibles que actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador.



“Todo esto está sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia de Colombia, y dependiendo de esta aprobación, la decisión de Copec es revender inmediatamente el negocio de combustibles que adquirió de ExxonMobil en Colombia”, aclara un vocero de la compañía chilena.



Enfatiza este vocero, que a Copec “no le interesa el negocio de combustibles que hoy día opera bajo bandera de ExxonMobil. Lo que le interesa a Copec desde el punto de vista estratégico es el negocio de lubricantes”.



Así, en Colombia, Copec no se queda con el negocio de las 742 estaciones de servicio para la distribución de combustibles que están bajo la marca ExxonMobil, cláusula que hace parte del citado acuerdo.



De este modo, la empresa hace explícito desde un principio que no retendrá estos activos. Sin embargo, Copec hace la aclaración que mientras sean vendidos estos activos, las estaciones de servicio administrarán de manera autónoma el negocio de distribución.

El acuerdo considera además la participación de ExxonMobil en las licitaciones de Copec para el abastecimiento de combustibles en Chile.



La inversión asociada a estos acuerdos ascenderá aproximadamente a la cantidad de US$ 747 millones, de los cuales US$ 512 millones corresponden al valor patrimonial (equity value) de las sociedades adquiridas, más una caja adicional de aproximadamente US$ 235 millones que estas tendrán al momento del cierre de la operación.



El papel de Terpel



El acuerdo establece que Copec podrá ceder los derechos de distribución señalados a una o más de sus filiales.



Por esta razón, la empresa realizará las gestiones necesarias ante la Junta Directiva de Terpel, su Asamblea de Accionistas y los organismos regulatorios de Colombia, para que sea esta filial la que opere los negocios adquiridos, tanto en Colombia, como en Perú y Ecuador.



“Recalco que la transacción, está sujeta a las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Colombia y Ecuador, como se basa en la alianza que mantienen Copec y ExxonMobil en Chile desde 1957”, dice el vocero de Copec.



El objetivo es expandir las redes de distribución de lubricantes en Suramérica y potenciar las oportunidades de crecimiento que ofrecen los mercados de Chile, Colombia, Perú y Ecuador.



“Cuando Copec hace la negociación con ExxonMobil es para sí mismo, o para algunas de sus filiales, en este caso Terpel. Así, al concluir el proceso de aprobación que puede ir hasta el segundo semestre del año 2017, lo que Copec espera es que sea Terpel quien opere este negocio en la región”, enfatiza a Portafolio el vocero de Copec.



La operación se materializará con la toma de control por parte de Copec de ExxonMobil Andean Holding LLC, una entidad con domicilio en Delaware (EE. UU.).