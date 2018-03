Hasta el 31 de marzo comerciantes podrán renovar su matricula mercantil

Hasta el próximo 31 de marzo los comerciantes del país tendrán plazo para renovar su matrícula mercantil y la de sus establecimientos, aseguró este jueves la Superintendencia de Industria y Comercio.



Según el artículo 33 del Código de Comercio, es obligación de todo comerciante (persona natural o jurídica), renovar su matrícula dentro de los tres primeros meses de cada año.



(Lea: Conozca cómo puede renovar su matrícula mercantil)

“Renovar la Matrícula Mercantil genera seguridad para hacer negocios. Hace que los clientes sepan que los comerciantes con los que tratan juegan de manera legal y son cumplidores de sus deberes. La invitación desde la Superintendencia de Industria y Comercio es que hagan ese registro pronto y no lo dejen para última hora, porque este año la fecha coincide con Semana Santa”, indicó Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.



(Lea: Hasta $12,5 millones tendrían que pagar los comerciantes que no renueven su matrícula mercantil)



Para cumplir con este proceso, los comerciantes deberán dirigirse a las más de 220 oficinas de las 57 Cámaras de Comercio que funcionan en el país, o a través de su respectiva página web. Allí deben diligenciar los formularios y cancelar los respectivos derechos de matrícula que se liquidarán según los activos reportados.



Con relación a las tarifas, la Superintendencia informó que se pueden consultar en la página web de cada Cámara de Comercio y estarán asociadas al valor de los activos que están incorporados a cada empresa. “Todas las Cámaras de Comercio otorgan beneficios para quienes realicen el registro de manera anticipada a la fecha límite”, mencionó la entidad.



Quienes no cumplan con esta obligación antes de la fecha establecida, podrán ser sancionadas por la Superintendencia con multas de hasta 17 salarios mínimos, es decir, más de 13.281.114 de pesos.