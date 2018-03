Firma ZF busca crecer su ‘tajada’ en TM hasta el 30%

A unos días de que se conozcan los prepliegos de los contratos para renovar las fases I y II de TransMilenio (TM), una firma proveedora de transmisiones ya alista el terreno para su participación.



Se trata de ZF, perteneciente al Grupo ZF de Alemania, que es el segundo proveedor automotriz más grande del mundo, solamente superado por Bosch. Del primero hacen parte las empresas Sachs, Lemförder y TRW.



Fabio Rozo, gerente de ZF Aftermarket para los países del norte de Suramérica, explica que “si bien en los contratos actuales tenemos participación con transmisiones automáticas, con esta renovación buscamos ganar participación, ya que cuando se otorguen los contratos nuevos, se tendrán que comprar buses y el negocio no lo hacen con nosotros, sino directamente con los ensambladores”.



Además, confirmó que ya están haciendo actividades con los flotistas, pero la marca del bus negocia directamente con Alemania y sería para enviarla acá al país. Puntualmente, ZF participaría con la transmisión Ecolife, con la cual –dice el directivo– “se reduce en 5 por ciento el consumo de combustible y el 8 por ciento en emisiones de CO2, además de un 27 por ciento en ruido del motor”.



Asimismo, al señalar las bondades de este producto, Rozo destaca que ZF incluye en sus cajas un retardador primario, que eventualmente genera un efecto colateral positivo, ya que reduce el desgaste de los frenos y las llantas.



Este producto ya opera en más de 30 ciudades del mundo y están presentes en buses de última generación en flotas de los distintos sistemas masivos de transporte público de Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín.



De igual forma, el directivo de la compañía destaca que cuentan con una red de servicio en Colombia, “que asegura la disponibilidad de repuestos por todo el periodo de vida útil de la transmisión y un equipo de trabajo entrenado en diagnóstico y reparación de las transmisiones”.



De hecho, desde Bogotá coordinan la estrategia de posventa para Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam.



ASÍ SERÍA EL NEGOCIO



En lo relacionado con las cuentas del negocio, el gerente de ZF Aftermarket para los países de Suramérica destaca que actualmente su participación en las fases I y II actuales es del 13 por ciento (213 unidades), y esperan llegar a entre 25 y 30 por ciento.



Como lo explica, ZF está entonces en la puja por ganar la confianza de firmas como Mercedes-Benz, Scania, Volvo, BYD y Yutong, que según el mercado son las más opcionadas para quedarse con las nuevas licitaciones.



“Cada una de estas empresas arma sus buses y deciden cómo quieren que quede ensamblado. Nosotros estamos presentes en todas las marcas globales y somos líderes globales, pero en Colombia no, debido a que hace 17 años (cuando se adjudicó la licitación anterior) no se le prestó atención al repartirse la torta, y en este momento buscamos un pedazo más grande de esta”, señala.



Por ahora, continúan con las negociaciones.