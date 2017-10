Firmas austríacas buscan hacer negocios en el país

Una misión de 16 empresarios austriacos tuvieron ayer sus primeros encuentros con sus similares colombianos en Bogotá, en la búsqueda de irse con alianzas.



Eso se hace en el marco de la primera edición de Austria Connect América Latina, que termina hoy y es organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Embajada de Austria y la agencia Advantage Austria.



En el evento hay espacios de networking y conferencias para dar a conocer tendencias en materia de infraestructura, construcción y tecnologías urbanas.



“Por primera vez, una delegación con este número tan alto de empresarios austriacos llega a Colombia para invertir, hacer acuerdos bilaterales, e incrementar el comercio y la inversión”, expresó la presidenta de la CCB, Mónica de Greiff.



Austria se destaca por el carácter innovador de sus compañías, su mano de obra altamente cualificada, una economía enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías, con miras hacia la internacionalización y la apertura hacia nuevos mercados. De ahí que se espera que los conocimientos y experiencia de sus empresas sean un aporte importante para los proyectos que se están gestando en Bogotá y el país.



Esta delegación extranjera está conformada por Voestalpine Wire Austria, Hobas Pipes International, Getzner Werkstoffe y Hawle Armaturenwerke, del sector de materiales para infraestructura; D2 Consult International y ILF Consulting Engineers Austria en el campo de la consultoría; en tecnología, M-U-T y Frequentis, Kral en industria de fluidos y la University of Applied Sciences de Krems.



Además, el encuentro cuenta con la presencia de directores y gerentes de empresas filiales de Austria en América Latina, al igual que con representantes y distribuidores; empresarios latinoamericanos que tienen relación con Austria y austriacos con interés en la región. “Sería de nuestro agrado que el know how de las firmas austriacas pueda contribuir de manera significativa a la economía colombiana en el futuro. Muchas de nuestras grandes empresas aún no han incursionado acá, por lo que buscamos socios para así gestionar conjuntamente el desarrollo exitoso del mercado”, dijo el gerente general Advantage Austroa, Michael Otter.



Por su parte, Leonardo Rosas, representante de D2 Consulting, indicó que las necesidades que tiene Colombia en materia vial, conducción de aguas y tratamientos de basuras son una oportunidad para su empresa. “Tenemos como expectativa llevarnos nuevos contratos de asesoría técnica en construcción de túneles viales e identificar socios que permitan hacer alianzas estratégicas en diferentes sectores”, añadió.