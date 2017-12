Floricultores, activos en los mercados de Japón y Corea

La semana pasada, la agenda de los empresarios de las flores colombianas llegaron a los mercados de Corea y Japón, en busca de incrementar las exportaciones hacia esos destinos.



En el primer país, se realizó en la capital, Seúl una muestras de flores, a cargo de 17 importadores y 8 empresas del sector floricultor colombiano, de la mano de la Embajada de Colombia en Corea, buscando exaltar la diversidad y la calidad del producto.



“Encontramos en Asia un mercado con gran potencial y muchas oportunidades para posicionar la diversidad de nuestras flores”, dijo Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).



En cuanto al mercado japonés, para incrementar las ventas y el consumo del producto y con motivo de la celebración del llamado ‘Ii Fufu no Hi’, o Día de la Buena Pareja Matrimonial, el gremio puso en marcha una campaña en las ciudades de Tokio y Osaka.



En estas se visitaron más de 100 floristerías con el fin de incentivar entre los dueños de estas, la venta de flores colombianas.



Adicionalmente, durante varios días se desarrollaron ‘tomas florales’ en la prefectura de Shizuoka y en la estación del metro de Osaka, jornada en la que se regalaron 5.000 tallos a las parejas que transitaron ese día, buscando que los japoneses le regalen a sus esposas flores en esa fecha.



“Este es el cuarto año consecutivo que le damos continuidad a la campaña para celebrar el Día de la Buena Pareja Matrimonial, entendemos que las flores son la mejor expresión del amor y queremos que a través de ellas los hombres japoneses reconozcan el valor de tener un matrimonio feliz y el papel de la mujer como eje central de la familia”, agregó el dirigente gremial del sector floricultor.



Como parte de la campaña anotada se hizo un reconocimiento a una pareja ejemplar de este país.



Este año la galardonada fue Maoimi Yuuki, celebridad del entretenimiento japonés, quien completó cuatro años de casada y es un referente que representa los valores y las tradiciones del matrimonio. La señora Maoimi recibió un bouquet de 99 flores colombianas de parte de su esposo.



“Me emocionan este tipo de eventos donde hay tantas flores, me llenan de felicidad porque transmiten energía, vida, poder y alegría, por eso para mí es tan importante estar siempre rodeada de flores. Hoy recordé que no debe entrar la monotonía en mi matrimonio, hoy quiero consentir y cuidar de mi esposo”, dijo Maoimi Yukki.



Otra de las actividades de los floricultores en Japón, buscando la consolidación de las relaciones a largo plazo y definir planes continuos para promover el consumo de flores, los empresarios que viajaron a Tokio se reunieron con empresarios japoneses.



Según el Dane, durante los primeros nueve meses de este año, Colombia exportó flores a Japón por 40 millones de dólares, un aumento de 13,8 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior.



En cuanto al volumen enviado a ese país, la cifra reportada fue de 6.434 toneladas de flores; el crisantemo, flor nacional de Japón, fue la especie colombiana de mayor crecimiento.