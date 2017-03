‘Debe impulsarse el mercado interno de ornamentales’

Marco Heijnen, gerente de Mercadeo de Floricultura, la mayor productora orquídeas del mundo, estuvo la semana pasada de visita en Colombia conociendo el mercado de las plantas ornamentales y prestando asesoría a los pequeños productores.



Heijnen, quien atendió una invitación de la Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales (Colviveros), se mostró sorprendido por la amplia variedad de especies de los cultivos.



A los productores que visitó, les recomendó que se concentren en impulsar el mercado local, mientras trabajan en criterios de calidad para los mercados internacionales.,

En una pausa durante una de las visitas a los cultivos Heijnen, le concedió una entrevista a Portafolio, en la que habló acerca de diversos aspectos de la producción de las plantas ornamentales.



Siendo su empresa especializada en desarrollar de material vegetal, ¿por qué visitó Colombia?



Floricultura B.V. es una empresa holandesa dedicada a la hibridación y propagación de orquídeas.



El propósito de esta visita estuvo relacionado con el descubrimiento de las posibilidades comerciales que tiene nuestra compañía en el mercado colombiano, el cual vemos con mucho interés, particularmente por la organización de los viveristas que estamos percibiendo a nivel internacional.



¿Qué le impactó durante su visita de campo al país?



A diferencia del sector de flores frescas de exportación (que lleva muchos años en Colombia), pude percatarme de que los viveristas son más pequeños y tienen menos desarrollos tecnológicos frente a los holandeses.



Las estructuras de sus invernaderos son rudimentarias y en la mayoría de los casos no cuentan con sistemas de enfriamiento y calefacción.



¿Alguna ventaja?



La experiencia de los productores los hace jugar muy bien con las extraordinarias condiciones geográficas que ofrece Colombia para la producción de plantas ornamentales de la más alta calidad.



¿Hay casos puntuales?



En el caso puntual de las phalaenopsis (orquídeas en forma de mariposa) los productores enfrentan dificultades porque se trata de una planta muy sensible y que demanda muchos cuidados, pero con su conocimiento e intuición están mejorando los procesos productivos.



¿Qué nos puede decir del potencial del mercado local para las orquídeas y las plantas ornamentales en general?



El potencial es total. La cantidad de plantas que se cultivan en Colombia en relación con la cantidad de habitantes del país ofrece todavía un espacio muy grande.



En promedio, menos del uno por ciento de la población compra orquídeas, en comparación con Brasil en donde asciende al cuatro por ciento de la población.

Y si lo comparamos con países desarrollados, en donde las orquídeas son la planta de mayor consumo, el país ofrece unas enormes posibilidades de crecimiento para un producto decorativo y de alta duración.



Si apenas el uno por ciento de la población comprara orquídeas, quiere decir que el país tendría que producir unas 450.000 plantas y eso es mucho más de lo que hoy se está comercializando.



¿Alguna oportunidad para desarrollar el mercado de exportación de orquídeas desde Colombia?



Considerando el potencial de crecimiento del mercado local, no me aventuraría todavía al mercado de exportación.



¿Cuándo podrían ver el mercado externo?



Cuando el mercado local empiece a saturarse y los productores hayan desarrollado sus capacidades empresariales, comerciales y logísticas, podrían empezar a mirar como competir en el mundo de las plantas en maceta.



¿Es la empresa Floricultura B.V. el más grande productor de orquídeas del mundo?



Floricultura es la empresa líder en el mundo en materia de desarrollo vegetal y propagación de orquídeas.



Proveemos muchos millones de plantas cada año a productores en todo el mundo.



¿Cuál es el secreto de Holanda para mantenerse en el primer lugar en el mundo en materia de producción y comercialización de ornamentales?



Creo que el éxito de Holanda en este campo se fundamenta en el hecho de que hay un continuo desarrollo del sistema, que a su vez está respaldado por el Gobierno.

Nuestros sistemas productivos bajo invernadero son más eficientes cada año, se fomenta la investigación para mejorar los cultivos, las formas de trabajo y el manejo de la energía.



¿Difiere con el sistema productivo de Colombia?



Una de las diferencias más grandes que pude apreciar en mi primera visita a Colombia, es que mientras en Holanda las compañías se especializan en uno o dos productos, los productores colombianos tienen un portafolio muy amplio de variedades.



¿La solución es la especialización?



Considero que la especialización nos permite a las empresas holandesas enfocarnos mucho más en la calidad de los productos.



¿Qué piensa del rol de la nueva Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales, Colviveros?



La creación de un gremio enfocado en las necesidades de los viveristas y de los pequeños productores de ornamentales ha sido pertinente para los momentos de cambio que vive Colombia.



El país tiene el potencial para demostrar que no sólo tiene peso en el campo de las flores frescas cortadas, sino también, todas las probabilidades de generar mucho más desarrollo con la producción de plantas vivas.