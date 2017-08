Formulan pliego de cargos contra Ticket Shop por engaño en venta de boletas para partido de la Selección Colombia

Archivo particular

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció este miércoles la formulación de pliego de cargos contra Ticket Shop por haber engañado a los consumidores en la venta de boletas para el partido de la Selección Colombia frente a Brasil, que se jugará el próximo 5 de septiembre en Barranquilla por las eliminatorias al mundial de Rusia 2018.



De acuerdo con Robledo, la comercializadora de boletas suministró información falsa a los colombianos y a los medios de comunicación sobre la venta de boletería.



Ticket Shop había anunciado que tenía disponible 6 mil boletas para el partido, situación que no era real.



El pasado 7 de agosto, la empresa manifestó que estaban disponibles 6 mil entradas, que iban a ser comercializadas al día siguiente y que luego, según la comercializadora, se agotaron una hora después, lo que despertó el malestar en redes sociales.



Frente a la queja de los usuarios, la SIC inició una investigación en la que encontró que Ticket Shop manipuló la información, "creando una historia ficticia alrededor de la venta de boletas y engañando a los colombianos, los medios de comunicación y a la Superintendencia de Industria y comercio", manifestó Robledo.



Según la SIC, de acuerdo con evidencias digitales, se pudo establecer que ese día no se puso a la venta ni se vendió ni una sola boleta.



Frente al requerimiento de la Superindustria de que mostrara el nombre, medio de pago y cédula de quienes supuestamente adquirieron las boletas, la empresa tuvo que contradecir su versión e informar que “no se efectuaron transacciones económicas vía web, toda vez que el sistema inhabilitó la compra de las mismas luego de establecer que para la fecha indicada, esto es, 8 de agosto de 2017, se había efectuado la venta total de la boletería”.



Ante esta situación, la SIC decretó medida cautelar y contra la comercializadora, así como la suspensión inmediata y de manera indefinida de la venta directa o indirecta de la venta de boletería para cualquier espectáculo público y/o deportivo, presente o futuro, en el territorio colombiano, mientras avance la investigación administrativa.



Así mismo, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la respectiva indagación por el presunto delito de fraude procesal y/o cualquier otro tipo penal que se haya configurado por el suministro de información falsa a la Superintendencia de Industria y Comercio.



Finalmente, la SIC anunció que busca determinar a quienes se entregaron o vendieron las 45.500 boletas del partido de fútbol Colombia- Brasil para establecer si hay una conducta de acaparamiento con fines de reventa masiva de boletas.