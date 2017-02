Un Colombia existen actualmente más de 40 mil trámites en el sector financiero y solo el 2% está digitalizado. Esta es una de las realidades que se evidenciaron en el foro Competitividad, Protección de Datos y Gobierno Corporativo hacia la Industria 4.0, organizado por la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza (Colcob), el cual se celebró en Bogotá, el día pasado 23 de febrero.



El encuentro reunió a diferentes empresarios, superintendentes y gremios que de alguna u otra forma hacen parte del sector financiero en el país.



La Corrupción, la revolución digital, la gestión de datos y el buen gobierno corporativo fueron los temas que se discutieron entre los asistentes.



Pablo Felipe Robledo, actual superintendente de Industria y Comercio, habló de la crisis de corrupción que ahora es evidente en Colombia y que arroja cifras alarmantes como los 540.000 millones de pesos anuales que significan las rentas ilegales producto de las cartelizaciones en Colombia.



GESTIÓN INTEGRAL DE LAS BASES DE DATOS



La temática central del Foro se fundamentó en la importancia en términos jurídicos, comerciales y competitivos que hoy en día tiene una gestión integral de las bases de datos por parte de las compañías. Según María Claudia Caviedes, Delegada de Protección de Datos de la SIC, más del 80% de los desarrolladores de aplicaciones en el país desconoce como diseñar una gestión responsable de los datos personales para sus productos.



Aunque ya son varios los sectores industriales que se han percatado de la importancia de este hecho, gran parte de las organizaciones en el país aún no realizan un control efectivo de esta actividad, situación que puede desencadenar en sanciones económicas y pérdida de competitividad frente al nuevo contexto que ha creado la nueva revolución de la información, donde los datos personales se están convirtiendo en el principal activo de las empresas, por encima de la infraestructura y los bienes físicos.



A propósito de este tema, a partir del pasado 17 de febrero se empezaron a vencer los plazos para que las empresas de todo el país registren sus bases de datos oficiales en el Registro Nacional de Bases de Datos, RNBD, la fecha límite se vence el próximo 30 de junio de este mismo año.



“En el mundo financiero se van a acabar muy pronto las intermediaciones, si el sector no logra actualizar su modelo de negocio y adoptarlo a esta nueva realidad que además crece exponencialmente, van a quedar rezagados frente a sus competidores y que ya no solo reducen al vecino sino que pueden surgir en cualquier parte del mundo, fenómenos como los “bitcoins” lo demuestran”, aseguró Santiago Pinzón, Vicepresidente de Transformación Digital de la Andi.



Según Pinzón, esta transformación digital crece de manera exponencial y de ahí la urgencia para que las diversas industrias del país se pongan en contexto, se suma a esto que los costos para crear nuevas empresas son muy reducidos y los actuales modelos de negocio han resultado mucho más eficientes en términos de rentabilidad por parte de los productores y mayor satisfacción de los consumidores.