Un convenio firmado este miércoles por el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, y su homóloga en Colombia, María Ángela Holguín, será el marco en el cual se moverá la financiación de proyectos de desarrollo del país galo en los próximos años en el territorio nacional y que prometen movilizar recursos por unos 300 millones de euros anuales.



El director General de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Rémy Rioux, quien vino con Ayrault al país, explica cómo será esta cooperación.



¿Cuál es el objetivo de su visita a Colombia?



Llegamos el viernes para el lanzamiento de las Temporadas Cruzadas Francia-Colombia 2017. La idea es demostrar que la relación cultural entre los dos países es esencial, pero va mucho más allá. También hay lazos económicos, financieros, etc., y la AFD va a participar en las temporadas cruzadas.



¿Cómo van a participar?



En febrero habrá un seminario sobre ‘ciudades sostenibles’ en Bogotá, Cali y Medellín. También habrá otro sobre cambio climático y biodiversidad en Bogotá, Medellín y Cartagena, y una exposición sobre el fenómeno de variabilidad climática. Queremos mostrar lo estrecho de los lazos entre Francia y Colombia, porque tratándose de cooperación, es nuestro cuarto aliado en el mundo.



¿Desde cuándo hacen presencia acá?



Desde el 2009, y al cabo de siete años ya tenemos más de US$ 2.000 millones en proyectos acá. Debemos seguir avanzando en los años que vienen. Por eso, en el otoño pasado, los dos presidentes decidieron reforzar la estructura financiera de la AFD en el país.



¿De cuánto es su inversión en el mundo?



Hoy día comprometemos 9.000 millones de euros a nivel global y el objetivo es llegar a 12.000 millones para el 2020, lo cual también tendría repercusión en Colombia.



¿Qué proyectos apoyan en Colombia?



Tenemos tres grandes prioridades: uno, es el desarrollo sostenible de los territorios –ahí hemos acompañado el proceso de descentralización–, trabajamos en la biodiversidad con el río Magdalena y, por supuesto, vamos a hacer un gran esfuerzo para las regiones en el marco del posconflicto.



Alrededor de US$ 800 millones se han destinado en el pasado a la agenda del proceso de paz, porque se han desarrollado proyectos en territorios vulnerables. Y tenemos acciones ya más precisas con desembolso de 3 millones de euros.



¿Para qué es el convenio que se acaba de firmar?



El primero es el Acuerdo Marco de establecimiento. Es el cuadro que va a enmarcar toda la relación entre Colombia y la AFD, el que va a fijar nuestro estatus de fiscal y el marco jurídico en el cual la AFD va a intervenir. Es un texto perenne y muy importante para la AFD porque somos el banco de desarrollo internacional de Francia, a través del cual comprometemos nuestros recursos y eso tiene que llevarse a cabo en un marco jurídico claro.



También firmamos un acuerdo de financiamiento con 500.000 euros para el estudio sobre la reforma catastral en la Mojana. Esto es con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Presidencial de Cooperación.



El catastro es muy importante y crítico para el desarrollo del proceso de paz y del país en general. El Gobierno colombiano prepara un Conpes que establece la metodología general y ahora estamos entrando en una fase piloto de experimentarla en los territorios.



¿Luego financiarán la aplicación del nuevo catastro?



Hay que ver cómo evolucionan las cosas. Si hacemos estudios es para que tengan repercusiones en el terreno, pero es una decisión que le compete al Gobierno de Colombia.



¿Harán algún préstamo para el posconflicto?



Sí, vamos a pasar a más de 300 millones de euros por año para el posconflicto, utilizando todas las herramientas financieras. Hoy la mitad de los préstamos se los hacemos al Gobierno de Colombia en condiciones menos costosas que el resto de su endeudamiento y la otra mitad es con actores diferentes: la ciudad de Medellín, el Departamento de Antioquia y los bancos de desarrollo público, que son numerosos y están bien organizados, como Findeter, Finagro, Icetex y otros en las regiones.



Estamos trabajando en un préstamo para el Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) y todo eso debe desembocar en el aumento de los flujos financieros en Colombia.



También podemos ayudarle mucho a Colombia a conseguir fondos en la Unión Europea, e incluirlos dentro de nuestros proyectos, como también los recursos del Fondo Verde para el Clima, que se creó en Copenhague y luego en las distintas cumbres por el clima.



Varias firmas de su país se interesan en participar en las vías 4G y metros. ¿Ustedes los financiarían?



La AFD financia son las políticas de nuestros aliados. El Gobierno o la entidad territorial hace una solicitud o una licitación y si las firmas francesas ganan está bien, pero es decisión de las autoridades colombianas.



¿Hay alguna petición para financiar el metro de Bogotá u otros sistemas masivos de transporte?



Sí, hay varios proyectos y solicitudes de transporte urbano de parte de la Alcaldía de Bogotá. También, un proyecto de metrocable turístico y el del metro aéreo, que está en curso. La AFD, por supuesto, puede ser uno de los que financian proyectos de este tipo.

Sobre las vías 4G, aunque el programa de carreteras es muy importante para Colombia, no financiamos vías, porque nuestros proyectos tienen que presentar cobeneficios climáticos.



¿Siempre la ayuda va en sentido Francia-Colombia?



En Colombia también suceden cosas antes de que se den en Francia. Por ejemplo, la tecnología del metrocable tuvo su origen en las estaciones de invierno para esquí francesas y ahora Medellín es la vitrina de este tipo de sistemas en el mundo.



Hace tres semanas se inauguró una línea de metrocable en Brest. Eso demuestra que la Agencia Francesa no es un instrumento que funcione solo en sentido Francia-Colombia, sino también en el inverso.