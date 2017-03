Las franquicias, la manera de crecer que encontró Full 80’s

La discoteca Full 80’s que lleva 15 años en el mercado y que cuenta con dos sitios en la capital, tiene todo la estrategia lista para crecer bajo el modelo de franquicias.

El empresario y fundador del sitio Darwin Ramírez, explica que inversionistas han manifestado el interés de participar en el plan de expansión de una marca que es reconocida entre los amantes de la rumba y la música.



Señala que los manuales de operación están diseñados y que la meta es que en este año se logren dos puntos por franquicia en el país. Medellín es una plaza que podría ser sede del primer local.



No descarta que desde el 2018 se logre el montaje de tres franquicias anualmente, señala el empresario.



Por el conocimiento de los diferentes mercados, considera que cualquier ciudad del país resulta un mercado atractivo para la expansión de la marca.



Incluso, en el ejercicio de estructuración de la franquicias, se han diseñados cuatro tipos de formatos de Full 80’s, con el fin de que se puedan adaptar al tamaño de los mercados.

De hecho, no descarta, por ejemplo, que en una ciudad como Valledupar, en donde predomina el vallenato se pueda montar el sitio en un tamaño apropiado y exitoso para un mercado que esté atraído por la variedad que ofrece la marca.



Como parte del plan para profundizar en el conocimiento de los mercados, Full 80’s tiene una estrategia para replicar las fiestas que presenta habitualmente en sus establecimientos de Bogotá. Entre las ciudades a las que espera llegar están Medellín, Ibagué, Cúcuta y Miami.



Tiene previstas alianzas con bares y discotecas del país, con el fin de impulsar la marca en eventos de gran magnitud.



Ese será el caso de la gira de la agrupación argentina Vilma Palma E Vampiros en junio próximo.



“Vamos a estar en todas las ciudades a donde ellos vayan a tocar. Seremos el opening - la apertura- y el cierre de la banda, para una experiencia de rumba total”, comenta el empresario.



Al respecto, Darwin Ramírez considera que este tipo de fiestas pueden, de alguna manera, medir el interés y la afinidad del público con la marca, con miras a definir las ciudades que serán elegidas para el plan de crecimiento que está proyectado con las franquicias.



Sobre la situación actual del negocio, reconoce que el sector de ‘la rumba’ no ha sido ajeno al clima de desaceleración económica. Advierte hasta el momento una disminución del 30 por ciento en los ingresos frente a la misma época del año anterior.



La marca genera una facturación anual de 600 millones de pesos, por concepto de sus locales que en total alcanzan a albergar unas 550 personas.