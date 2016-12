El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, desestimó las acusaciones hechas por otros gremios que lo acusaron de marginar a varios comités afiliados poco antes de que se realice el 35 Congreso Nacional de Ganaderos, el primero de diciembre, en Barranquilla.



El dirigente gremial expuso cómo en cualquier organización las personas que no cancelan sus cuotas de sostenimiento se sancionan o se expulsan si reinciden en su actitud de no pagar.



“Los estatutos de Fedegán son claros: si la mora es de seis meses, habrá expulsión por un tiempo igual, y si la mora es de un año, se le expulsa”, le dijo Lafaurie a Portafolio.



Para Alfredo García Burgos, vocero de la Federación Ganadera de Córdoba (Ganacor), los expulsados pierden así su voz y voto para el próximo congreso.



Ahora, el asunto está aún más polarizado, en la medida que el expresidente Álvaro Uribe (opositor al Gobierno) abrirá las sesiones en la cita de los ganaderos.



A este evento no asistirá ningún vocero de la administración Santos, pues este respaldará el Foro de Prosperidad Ganadera, organizado por la NFG el 29 de noviembre, en Bogotá. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, abrirá el evento, mientras que el presidente Juan Manuel Santos estará a cargo del cierre.



Acerca de las decisiones tomadas por Fedegán, Iragorri indicó que respeta lo que haga cada gremio, pero dijo que le parece curioso que mientras sancionan a los miembros antiguos invitan ‘de gratis’ a los nuevos; además, agregó que ni a él ni al presidente Santos los han invitado a las sesiones del Congreso Ganadero.



Las desavenencias entre el Gobierno y el gremio ganadero, Fedegán, surgieron a raíz de la liquidación del Fondo Nacional del Ganado (FNG) y de la red de frigoríficos Friogán, ordenada por la Superintendencia de Sociedades.



Acerca del tema, Lafaurie, recalcó que los estatutos del gremio son claros al señalar que si un afiliado no paga las cuotas de sostenimiento, pierde sus derechos.

Por otra parte, se supo que solo en febrero se hará entrega el manejo de los recursos de la parafiscalidad ganadera.



El proceso está demorado porque, según dijo el Ministerio de Agricultura, se pusieron en consideración los términos de referencia y los comentarios recibidos están haciendo parte de la licitación que se abrirá.



Estos hechos suceden a dos meses de haberse creado la Nueva Federación Ganadera de Colombia (NFG) y en pleno proceso de convocatoria para la administración de la parafiscalidad ganadera, recursos que suman casi 100.000 millones de pesos anuales, derivados de lo que pagan los operarios de esta industria por la producción de cada litro de leche y por el sacrificio de cada cabeza.