‘El Día sin carro’ no es un buen día para el comercio. Así lo demuestran las cifras históricas de la tradicional jornada y así lo han advertido los comerciantes año tras año.



Según Guillermo Botero, presidente de Fenalco, las ventas en el comercio en general disminuyen hasta en un 40 por ciento cada vez que llega esta fecha.



(Lea: Usuarios denuncian altas tarifas en el transporte durante el ‘Día sin carro’).



Conscientes de este bajo comportamiento, los comerciantes han diseñado varias estrategias para amortiguar las caídas de las ventas.



De acuerdo con Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, desde que comenzó el ‘Día sin Carro’, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2001), los comerciantes se han vuelto cada vez más creativos para que la caída en las ventas no sea tan fuerte.



Entre las estrategias más conocidas está ofrecer parqueaderos gratuitos para bicicletas en centros y locales comerciales, facilitar vehículos especiales para los traslados de los clientes y realizar ofertas exclusivas ese día, que muevan a los consumidores a comprar.



No obstante, esto no ha sido suficiente y los comerciantes siguen facturando menos todos los primeros jueves de febrero, día designado para realizar esta jornada sin carros y sin motos.



(Estos son los vehículos que sí pueden circular el ‘Día sin carro’).



Para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sectores más afectados en esta fecha son la cadena automotriz (estaciones de gasolina, repuestos, lavaderos de carros, entre otros), el comercio de muebles y electrodomésticos y los centros comerciales.



Además, los restaurantes también registran pérdidas.



LA OTRA CARA DE LA MONEDA



Pero si bien, gran parte del comercio se resiente con esta jornada, hay sectores que se mueven positivamente como es el caso del sector de las bicicletas, que en los últimos años, para esta jornada, registra un aumento en sus ventas de hasta un 45 por ciento.



La demanda de accesorios como cascos, guantes, chalecos, cintas reflectivas y vestuario deportivo en general, se disparan sacándole partido a este día.



Quienes también ‘le sacan jugo’ a la jornada son los taxistas, ya que el número de carreras aumenta y pueden transitar más libremente por las calles respecto a otros días.



ALCALDE PROPONE MÁS ‘DÍAS SIN CARRO’, PERO EN HORA ‘PICO’



Este jueves, el alcalde Enrique Peñalosa planteó la posibilidad de ampliar la jornada de día sin carro y sin moto a más fechas.



“Tenemos una idea interesante hacia el futuro: tener unos días en los que ningún carro circule en las horas pico”, dijo en Peñalosa.



De acuerdo a la propuesta del Alcalde, los vehículos particulares no transitarían durante una hora y media por la mañana y otra hora y media por la noche, en los horarios de mayor demanda de transporte.



“Queremos que los ciudadanos que usan la bicicleta o el transporte público puedan hacerlo con toda tranquilidad”, aseguró el alcalde.



La propuesta, según Peñalosa, se basa en que ocho de cada diez bogotanos se movilizan a diario en los distintos medios de transporte público o en bicicleta. “Es decir, el 80 por ciento de los ciudadanos. Para ellos, todos los días son sin carro y sin moto”, resaltó.



Además de incentivar el uso de medios de transporte alternativos, el alcalde señaló con esta idea busca bajar la congestión en TransMilenio, reducir los niveles de contaminación y minimizar los tiempos de viaje de los ciudadanos.