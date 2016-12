Aunque la entrada en funcionamiento de Reficar y Termoyopal ayudó a resolver la crisis por el desabastecimiento de Gas Licuado de Propano (GLP) en el país, aún existen problemas para que la oferta pueda atender debidamente la creciente demanda de este combustible.



Desde mayo, con la salida de Termoyopal, hasta el pasado 18 de diciembre el país no solo disminuyó a niveles alarmantes el suministro de GLP, sino que estuvo al borde de quedarse sin este energético.



Sin embargo, el 19 de diciembre con la entrada nuevamente de este complejo se pudo surtir de GLP a algunas regiones del país.



“Hace siete meses se presentó un incidente en esta planta, la cual provee el 8% de la provisión de GLP para el suroccidente del país. A pesar de esto, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la industria, tomó las medidas necesarias para mitigar el posible desabastecimiento que pudo haber ocasionado esta situación”, explicó la viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz.



Durante el periodo de crisis en el abastecimiento de GLP, Ecopetrol atendió la demanda, no solo con los cerca de 7 millones de kilos mes de GLP que produjo, sino que además trazó un plan de contingencia para transportarlo hasta la refinería de Barrancabermeja con el fin de distribuirlo desde ese punto hasta el centro y el sur del país.



“Ante la salida de Termoyopal, Ecopetrol aumentó la oferta en 1.000 barriles diarios. Así cubrimos al 100% de los usuarios residenciales y comerciales, pero en ocasiones se tuvieron problemas para el suministro industrial”, señaló un vocero de la petrolera a Portafolio.



Por su parte, la viceministra Ortiz destacó el plan de contingencia de la petrolera y afirmó: “Gracias a Ecopetrol y a los agentes del mercado, nuestro plan de contingencia abarcó acciones regulatorias y logísticas que ayudaron a mitigar las consecuencias del incidente de Termoyopal. Evaluaremos a mediano plazo las diferentes opciones de infraestructura que permitan darle mayor seguridad al sistema”.



Déficit en la oferta



En el país, 13 millones de personas se han beneficiado del GLP. En promedio se consumen 48 millones de kilos por mes en 922 municipios.



“El consumo del GLP en las ciudades puede aumentar, no solo por ser más económico y eficiente, sino por el incremento en la tarifa del gas natural”, explicó Camilo Gómez, director de Agremgas, gremio que reúne a las empresas distribuidoras de gas propano en el país.



Para el vocero de este sector, la creciente demanda no estará cubierta y se hace necesario generar importaciones de GLP. “A diferencia de lo que sucede con el gas natural, importar GLP y transportarlo es mucho más eficiente y barato. No requiere de plantas de regasificación costosas y se puede importar con más flexibilidad”, aseguró.



Indicó además que lo que ha pasado con la oferta tiene dos causas. La primera es que el año pasado Ecopetrol hizo que los precios subieran y generó una oferta amplia oferta.



Pero este año cuando el precio cambió, porque su cotización internacional estuvo a la baja, la petrolera resolvió consumir una parte importante de su propia producción.



“Así, mientras se presentan dificultades para tener GLP en los municipios de Colombia, los habitantes de estas cabeceras ven pasar los camiones con cilindros destinados para la generación eléctrica en campos de Ecopetrol como el de Castilla”, precisó Camilo Gómez, de Agremgas.



Cabe recordar que las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) indicaban que Cupiagua debería entrar a producir GLP, pero no lo generó. La razón es que Ecopetrol cerró todas las inversiones por su problema financiero y decidió no invertir.



Lo que se esperaba con la entrada en producción de este campo no llegó.



Proyección 2017



Pero el problema no solo radica en el déficit del suministro, sino además en su transporte y almacenamiento.



“Se necesita una señal regulatoria del Estado para que se presenten importaciones en el 2017, y por otra parte en el país no existe una infraestructura para importar y almacenar GLP”, indicó Camilo Gómez.



El dirigente explicó que en el caso del transporte de GLP desde Reficar al interior del país, existe una infraestructura y logística que no permiten atender con efectividad la demanda.



“El paso del gas propano por el oleoducto de Cenit resulta costoso, y por el río Magdalena no existe ya que debe haber unas barcazas especiales para su almacenamiento. Es más barato pasar un buque por el Canal de Panamá y llevarlo al puerto de Buenaventura, que es cercano a los centros de consumo de GLP, que traerlo por el gasoducto o por otro medio”, afirmó.



Gómez puntualizó que se requiere ese desarrollo de infraestructura no solo por las importaciones, sino porque se necesita tener un esquema que garantice el suministro en caso de presentarse un problema en la producción nacional. Es decir, una infraestructura de respaldo como existen para los demás combustibles energéticos.



PORTAFOLIO.CO