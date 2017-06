Grandes firmas ligadas al petróleo vendieron menos, pero ganaron más

Más firmas del sector de hidrocarburos ganaron protagonismo entre las empresas del país con mayores ingresos en el 2016.



(Lea: Petrolera Pacific E&P cambia de nombre)



Según el informe entregado ayer por la Superintendencia de Sociedades con base en los balances consolidados de las compañías obligadas a reportarle sus resultados, en el ranking de las diez primeras por facturación se ubican cuatro relacionadas con el mundo del petróleo y los combustibles.



(Lea: Precios del petróleo se desploman)



En el 2015 en el top 10 se encontraron Ecopetrol, en el primer puesto, la organización Terpel en el tercero y Pacific en el 9, y entre todas movieron 74,6 billones de pesos (ver gráfico).



(Lea: Día negro para el petróleo)



En el 2016, la mitad del ranking corresponde a este sector, aunque en su conjunto facturaron menos que en el periodo pasado ($68,77 billones): la petrolera de mayoría estatal mantiene el trono, Terpel salta al segundo escaño, Reficar se ubica en el séptimo lugar, Exxonmobil en el noveno y cierra la transportadora logística de hidrocarburos Cenit.



Claro que a la hora de las ganancias, aunque hubieran vendido menos, estas salen muchísimo mejor libradas, pues su total llega a 4 billones 236 mil millones de pesos, en tanto que las ranqueadas del sector hidrocarburos en el 2015 perdieron más de 18 billones de pesos: en ese año, Ecopetrol tuvo un saldo en rojo de 2,082 billones y Pacific de 15,041 billones, mientras que Terpel ganó 106.000 millones de pesos.



El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, explicó que en el resultado influyó el repunte de los precios internacionales del crudo, que en el 2015 se desplomaron incluso hasta los 29 dólares por barril, pero adicionalmente, las compañías hicieron ajustes en los costos de operación que marcaron de manera importante sus utilidades.



No obstante, hay que tener en cuenta que Exxonmobil y Cenit no se afectan por la fluctuación y Reficar antes se beneficia si hay precios bajos (refina petróleo), además de que apenas entró en operación en octubre del 2015 y por tanto el 2016 fue el primer periodo en que se midió dentro del mundo empresarial.



Otro elemento a considerar es que si bien reportan aparte, Cenit y Reficar son propiedad de Ecopetrol.



FALTAN 200 GRANDES POR REPORTAR



El informe de la Supersociedades partió del análisis de los balances que era obligatorio que le hicieran llegar casi 26.000 empresas. De ellas, 3.577 fueron clasificadas en el primer grupo, donde se incluyen las que hacen parte del RNVE (Registro Nacional de Valores y Emisores) y las que poseen más de 200 trabajadores y activos superiores a 30.000 salarios mínimos (aproximadamente $20.000 millones). Finalmente, faltaron unas 200, que equivalen al 6% y podrían verse sujetas a sanciones.



En el grupo 2 (entre 11 y 199 empleados e ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos) había 22.326 sociedades y entregaron su documentación el 82%.



También de acuerdo con la elaboración de la Delegatura de Asuntos Económicos de la Súper, a nivel general, las mil empresas más sobresalientes del grupo 1 tuvieron ingresos por 505,76 billones de pesos en el 2016, con un crecimiento del 5,07% con relación al periodo previo, y sus ganancias sumaron $41,63 billones, es decir, aumentaron un 113,3% con respecto al 2015. Los activos experimentaron un leve crecimiento, si se considera que fueron $889,1 billones contra $883,31. Mientras tanto, los pasivos se incrementaron en 0,91%, pasando de $388,2 billones a $391,8 billones.



NO SOLO 'OIL' CRECIÓ



En el top 10 general están, además de las de hidrocarburos, una cadena de retail, una empresa de servicios públicos (EPM), una operadora telefónica (Claro), una firma de aviación (Avianca) y una cervecera (Bavaria). Seis de ellas cuentan con participación extranjera (ver recuadro.



Si se excluye el sector minero y de hidrocarburos, se observa que sus ventas alcanzaron los $393,6 billones, frente a $365,1 billones en el 2015, lo cual quiere decir que el alza fue de 7,8% y las ganancias se incrementaron en 13,01%, al pasar de $33,2 billones a $37,5 billones. Los activos subieron en 2,25%, de $662.9 billones a $677,8 billones, mientras que el patrimonio aumentó a $395,5 billones desde $388,1 billones (1,6%).



A nivel general, las que más ganaron fueron Cenit ($2,78 billones), el Grupo Aval ($2,31), ISA ($2,14), EPM ($1,83), Ocensa ($1,69), Ecopetrol ($1,56), Bavaria ($1,32), SAB Colombia –filial de SabMiller– ($1,29) EEB ($1,28 y Sociedades Bolívar ($1,25).