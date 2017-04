Grupo Energía de Bogotá le apuesta a la expansión

A finales de junio, el Grupo Energía de Bogotá (GEB) espera culminar su proceso de democratización, con la venta del 20% de la participación accionaria que tiene el Distrito Capital en la organización.



Así, el bogotano de a pie tendrá la oportunidad de ser codueño del conglomerado del sector energético adquiriendo a través de una oferta pública un paquete mínimo de acciones. Con la democratización, no solo el citado porcentaje de acciones quedan en manos de los ciudadanos, sino que además, de esa manera se recompondrá la participación de miembros en la junta directiva del GEB.



“En la actualidad, el Distrito Capital posee 76,28% de acciones, 17,04% es de los fondos de pensiones, y el 6,68% a las personas naturales y jurídicas, y este último aumentaría en un 20%”, explica Astrid Álvarez Hernández, presidente del GEB.



Precisa la vocera que en el 2016, la junta del GEB quedó conformada por seis miembros que representan al Distrito y tres a los independientes, que son los fondos de pensiones, el sector solidario y particulares.



INDEPENDIENTES, CON UN ASIENTO MÁS



Pero con la democratización los independientes contarán con un representante más, en una conformación donde la Alcaldía Mayor solo quedaría con cinco miembros. “Esta organización pertenece a todos los ciudadanos que han pagado por sus acciones. Por esta razón el Alcalde Mayor no hace presencia en la junta, y cedió un puesto al que tiene derecho. En un proceso de renovación el 89% de sus integrantes se cambió ”, dice Álvarez Hernández.



El proceso de democratización del GEB comenzó en los primeros meses del 2016 con el ajuste del código de Gobierno Corporativo a las normas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con el fin de garantizar que la gestión público-privada de la citada organización sea transparente y efectiva.



“El nuevo el código se sincronizó con las recomendaciones de la Ocde y se esta trabajando para ser aceptado por el Global Corporate Gobernance Forum World Circle, donde el reto es entrar como una organización público privada reconocida en esta organización mundial”, precisa la presidente del GEB.



Con la democratización, el GEB busca cumplir con la meta de llegar a ser en el 2025 en un multilatina líder en energía de la región, y en la compañía no minera de mayores utilidades del mercado colombiano.



“El objetivo dentro del Plan Estratégico es que nuestras compañías generarán ingresos superiores a los $35 billones proveniente de las operaciones en seis países de latinoamérica”, afirma Álvarez Hernández.



REORGANIZANDO LA CASA



Con la mira puesta en su principal meta el GEB reorganizó el año pasado los modelos y los procesos de contratación. En el 2017 avanzará en la evaluación de proveedores.

“Esto se llevará a cabo en una etapa de precalificación, y se analizará con los proveedores como fue ese seguimiento en su relación con nuestra organización mes a mes”, explica la citada presidente.



En la actualidad, y continuando con el proceso de democratización el GEB está en la elección de la banca de inversión cuya tarea será la de valorar el desarrollo del mismo.

La designación de esta banca de inversión está programada para finales de mayo, y un mes después se haría la enajenación de las acciones.



La meta del GEB para el 2017 es crecer 7,2%. Para Álvarez Hernández, esta proyección es importante ya que se buscará pasar de seis millones de clientes en la actualidad, a 12 millones en 2025. El plan de expansión incluye aumento de su presencia en Perú, Brasil y Guatemala. Además tiene en la mira a Argentina y Chile.



REORGANIZACIÓN EN LOS PROCESOS DEL GRUPO



Para llegar a ser en el 2025 la multilatina líder en energía en la región, y que todas sus actividades estén sincronizadas con operaciones no mineras en el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), el Grupo Energía de Bogotá (GEB) diseñó tres grandes ejes de negocios estratégicos.



El primero: Soluciones energéticas y urbanas, con foco en el desarrollo de las soluciones de energía inteligentes para grandes áreas metropolitanas.

Entendimiento de los diferentes mercados y las necesidades de expansión de las ciudades.



El segundo: Interconexión para el Desarrollo de Mercados, para la búsqueda de operadores estratégicos y centros de alto consumo.



Para la interconexión de mercados entre fuentes energéticas y grandes usuarios.

Y tercero: Generación para baja emisión, con miras a Copar la capacidad máxima de generación y al desarrollo de un negocio de sostenibles.



Proactividad regulatoria y conocimiento de la demanda energética y la incursión en energías alternativas.



