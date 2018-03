GSK le apunta a facturar 90 millones de libras en el país

A GlaxoSmithKline (GSK), la multinacional inglesa de productos farmacéuticos, no le preocupan las medidas del Gobierno colombiano, como la regulación de precios en varios medicamentos o la negociación centralizada de medicamentos, como sí lo han manifestado otras empresas de su sector y el propio gremio que las une, Afidro.



(Lea: Amazon ya está ajustando cambios en la industria de la salud)

Adriana Forero, quien gerencia la operación de GSK en Colombia y Venezuela, habla de su estrategia para alcanzar a facturar el equivalente a más de $360.000 millones (90 millones de libras) este año en el país.



(Lea: Mejora puesto del país en el trámite de patentes)



¿Cómo les ha ido en los últimos tiempos?



No nos podemos quejar. El año pasado crecimos a más del 20% y con lo que está auditado en IMS (medicamentos formulados) fue más o menos el 11%, un poco más de lo que creció el mercado, con un índice de evolución positivo del 102%. Todo estuvo apalancado porque estamos lanzando nuevos productos: tenemos un portafolio innovador muy interesante, sobre todo en VIH y respiratorio.



¿En qué segmentos se mueven?



Una ventaja de GSK es su portafolio diversificado, con vacunas, VIH, productos para algunas afecciones pulmonares, hiperplasia prostática y antibióticos.



¿En esa mezcla qué tanto pesa lo institucional?



Tenemos más o menos, tres grandes negocios: farma, vacunas y consumo. Yo soy responsable de farma y consumo, y tenemos un gerente general de vacunas. En farma, hoy el 55% es institucional y 45% es comercial.



¿De qué tamaño es su operación en Colombia?



Este año estaremos en unos 90 millones de libras (moneda en que reportan) y el año pasado fueron 80 millones más o menos.



¿Cuántos lanzamientos tiene previstos?



Para el 2018 hay programados lanzamientos en VIH y respiratorios, y en los próximos tres años tendremos seis, aproximadamente, en las mismas áreas.



La queja siempre es que los medicamentos llegan muy caros. ¿Qué decir?



Parte de lo que ha apalancado nuestro crecimiento es que estamos muy enfocados en facilitar el acceso. Estamos muy interesados en que más colombianos puedan tener nuestros productos, razón por la cual hemos tenido una estrategia de precios que ha permitido que eso ocurra, lo cual ha permitido nuestros crecimiento y que seamos líderes en bastantes áreas.



¿Cómo logran precios menores?



Porque estamos muy basados en el tema de volumen. Si más pacientes tienen nuestros productos, podemos ofrecer precios por debajo de la competencia.



¿Es decir que su estrategia es captar más mercado?



Si tenemos precios bajos, podemos competir con los genéricos de marca y cuando el médico identifica eso, prefiere un producto innovador como el nuestro. Por otro lado, trabajamos con los mayores operadores logísticos por volumen.



¿Incluyendo tratamientos para VIH, por ejemplo?



En eso hemos hecho también esfuerzos grandes en términos de precios. Precisamente a finales del año pasado la mayoría de los productos de VIH que tenemos en el país fueron incluidos dentro del Plan de Beneficios Básicos en Salud (PBS) y hoy ya estamos haciendo negociaciones (centralizadas) con nuestros productos innovadores.



¿Qué opina de las políticas del Gobierno en control de precios, negociaciones centralizadas y acceso de biosimilares?



Honestamente, antes de que empezara el tema de regulación de precios, nosotros mismos ya habíamos comenzado a autorregularnos. Además, veo oportunidades para muchas áreas terapéuticas en las compras centralizadas; creo que hay que tener mucho cuidado sí en cómo se hace la regulación y la negociación. Además, es importante ver cómo se va a hacer la distribución de esos productos, porque hoy está rigiendo para algo específico como el medicamento para la hepatitis C.



¿O sea que lo ven positivo?



Creo que hay que buscar lo positivo. Igual, el Gobierno tiene un déficit de $5 billones y toca buscar mecanismos al respecto.



Un 30% del gasto en salud se va en medicamentos.



Exacto. Pero también hay que hacer un esfuerzo de mirar en el otro 70% cómo se puede maximizar el presupuesto, porque han estado muy enfocados en los medicamentos. Es decir que hay que mirar también modelos de atención y resultados en salud, porque ese 30% ya no da mucho.



¿Y sobre la ‘vía rápida’ para los biosimilares?



No es que no estemos de acuerdo, pero se deben exigir todos los estudios para definir realmente si es un biosimilar de calidad o no.



¿En el país solo venden?



Tenemos tres estudios de investigación, pero yo no manejo información al respecto ni me involucro porque la parte médica para nosotros es muy independiente de la comercial. Es una política empresarial.



¿Son estudios directos o a través de centros de investigación?



Tenemos una empresa contratada para ello y están debidamente supervisados. Cualquier persona puede saber en qué están, no importa si van bien o mal, y es parte de la razón por la cual estamos en el ranquin mundial de transparencia.



¿Cómo van en Venezuela?



Realmente, seguimos allí porque queremos tratar de llevar productos que hagan la diferencia en algunos sectores. Hemos seguido llevando medicamentos para epilepsia y estamos muy interesados en colaborar con la parte de vacunas.



¿Pero las están llevando?



No, porque el Gobierno compra las vacunas a través de la OPS, igual que Colombia, y no se ha dado la solicitud al respecto con las vacunas nuestras, pero estamos dispuestos a hacerlo en el momento en que así lo deseen.



¿Qué proyectos tiene en mente?



Estamos haciendo alianzas con emprendedores, tratando de buscar herramientas que ayuden para que podamos tener mayor data sobre la manera como asumen los pacientes los tratamientos, por ejemplo. También, estamos tratando de hacer alianzas con la secretaría de Salud y gobernaciones para llegar a más médicos con educación.