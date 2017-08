Inicia amnistía arancelaria para carros eléctricos e híbridos

Unos 500 carros, entre eléctricos e híbridos, llegarán a Colombia este año con precios más baratos.



Esto, porque el Ministerio de Comercio le dio vía libre a la importación de estos dos segmentos con 0% y 5% de arancel, respectivamente, a partir de este año y hasta el 2027.



Se trata de un aval, que si bien no será ilimitado, espera traer al mercado local 13.600 vehículos amigables con el medioambiente, distribuidos así: 3.000 para el lapso 2017 - 2019; 4.600 para 2020 - 2022 y 6.000 para 2022 - 2027.



DETALLES DEL DECRETO



“Con la propuesta se busca estimular el uso de fuentes móviles que generen menos emisiones contaminantes, con el propósito de proteger la salud humana y buscando disminuir la dependencia de combustibles fósiles no renovables, a través de la incorporación de tecnologías vehiculares más eficientes”, reza el decreto, firmado por la saliente ministra María Claudia Lacouture y Mauricio Cárdenas, jefe de la cartera de Hacienda.



Esta medida fue celebrada por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), que aseguró que desde que se anunció su estructuración, era una buena noticia para el país. “Esto es positivo y hay que estimularlo, en la medida que es la tendencia mundial. No nos podemos quedar atrás y los países del trópicos serán los más afectados de calentamiento global, con lo cual promover estas tecnologías es el camino correcto”, aseguró Javier Díaz, presidente del gremio.



Igualmente, el documento tiene otros tres artículos por resaltar.



El primero es que la Dian controlará y verificará la información correspondiente de vehículos que llegan al país con estas condiciones, y le deberá informar trimestralmente sobre el uso de dichas unidades tanto al Mincomercio como al Minambiente.



El segundo es la creación de un nuevo producto en las subpartidas arancelarias: los rectificadores o cargadores para las baterías de carros eléctricos e híbridos, que tendrán un arancel también de 0% entre este año y el 2027, pero que tendrá uno de 5% a partir del último año en mención.



Lo anterior, siempre y cuando no se renueve lo decretado, que si bien tiene vigencia de una década, el gremio del sector, Andemos, espera que pueda ser renovado, además de que el mercado necesitaría otros ajustes.



EN LA RUTA



“Sin dudas, esta iniciativa constituye un excelente esfuerzo y complemento para lograr consolidar el apoyo del Gobierno en temas de movilidad eléctrica (...) Ahora las marcas deberán redoblar esfuerzos para poder acelerar el ritmo de importación”, señaló Oliverio García, presidente de la agremiación.



Sin embargo, agrega que los esfuerzos pueden ser mayores, teniendo en cuenta que “actualmente los híbridos pagan impoconsumo, aun cuando los eléctricos quedaron excluidos de este gravamen en la más reciente reforma tributaria. Por ello, no tiene sentido castigar a las tecnologías limpias, cuando lo que intentamos es promoverlas”, agregó García.



No obstante, tanto el gremio como el sector en general recibieron el decreto como una noticia de lujo, y que va en la misma línea de las tendencias globales, que incluso este año ya han recibido anuncios de que algunos países o empresas suspenderán la manufactura de carros con combustibles fósiles.



Ahora, volviendo al plano nacional, Daniel Galindo, gerente de marca de BMW, enfatizó que “en Colombia se están sentando las bases para que el mercado de eléctricos se desarrolle de manera importante en los próximos años. Hay que reconocer que el Gobierno ha liderado esta iniciativa y con las regulaciones se han sentado los pilares para que estas tecnologías lleguen con niveles de precios muy competitivos y atractivos para el mercado nacional”.



Incluso, desde Autogermana informaron que estas partidas arancelarias llevarán a que los precios de los unidades que llegan sean inferiores, con lo cual –por ejemplo– el BMW i3 94h quedaría costando $169,6 millones; el BMW 330e iPerformance, $139,9 millones; mientras que el modelo X5 ascendería a $239,9 millones.



Paralelo a esto, la compañía BYD –que le está apostando el mercado colombiano con el modelo e5– destacó: “Con la puesta en marcha del decreto se dinamizará el mercado de los vehículos eléctricos sin duda alguna. Vale señalar que como la expedición se dio hasta la mitad del año, es posible que esto afecte las ventas para todo el 2017, ya que pocas compañías cuentan con inventarios, y la importación de los mismos toma de 3 o 4 meses”.



Igualmente, la marca informó “aplaudimos la iniciativa y ojalá sea la primera de muchas otras, pues aún faltan más medidas por parte del Gobierno como el alivio tributario para los inversionistas en temas de Renta Liquida y eliminación del IVA”.



Por su parte, Neocorp, distribuidor oficial de Nissan en Colombia, destacó la decisión.

“Aplaudimos esta decisión arancelaria que ha tomado el Gobierno para incentivar la importación de estos vehículos. Nosotros estamos comprometidos con el medioambiente y ya estamos empezando a traer al país vehículos híbridos y también eléctricos fuera de los parámetros que hoy se conocen”, concluyó Gustavo Lenis, presidente de la firma.



Finalmente, Juan Carlos López, gerente nacional de mercadeo de Nissan Colombia, afirmó: “Es una excelente noticia (...) Esperamos que estos incentivos se extiendan a toda la cadena que acompaña a la movilidad eléctrica en el país, como por ejemplo las electrolineras”.