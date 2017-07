Hotel Bogotá 100 se expandirá a otras ciudades

Con los incentivos tributarios, hoteleros están viendo un terreno fértil para seguir expandiéndose en el país.



Ese es el caso del Hotel Bogotá 100, que en solo cuatro años de operación ya tiene en la mira proyectos en Santa Marta, Medellín y busca sumar otro en Bogotá.



“Creemos que podemos tener un potencial gracias a la experiencia de estos últimos cuatro años de operación. Seguiremos posicionando la marca. Si abrimos en Barranquilla, se llamará Hotel Barranquilla 100 y así en distintas ciudades del país”, afirmó Rodrigo Sarasti, fundador y presidente del hotel.



El plan de Sarasti es invertir más de $32.000 millones en tres hoteles en los próximos cinco años, decisión que tomó después de duplicar el número de huéspedes y de sus ingresos.



Según las cifras de la compañía, del 2013 al 2016, los visitantes a nivel nacional del Hotel Bogotá 100 pasaron de 6.228 a 13.639 al cierre del año pasado.



A su vez, los extranjeros crecieron positivamente en el mismo periodo, pues pasaron de 7.790 a 11.095. De esas personas que llegaron al establecimiento, la mayoría proviene de Brasil, México, Estados Unidos y Panamá.



Del total de sus visitantes, el 60% de los que se hospedan allí son por temas de negocios y el 40% restante son turistas.



“Inicialmente pensamos en hacer un edificio para arrendar oficinas, pero en este sector ya había mucha competencia. Así que alguien me aconsejó invertir en la construcción de un hotel y aprovechar el incentivo del Gobierno en torno a la exención de renta por 30 años, algo positivo para alguien que quiere invertir en un proyecto”,comentó Sarasti.



El directivo destaca que ese balance positivo, a su vez ha sido acompañado de buenas noticias, ya que el centro de hospedaje también fue distinguido como uno de los que más vendió el año pasado.



De acuerdo con Expedia,agencia de viajes de EE. UU., de los 216 alojamientos construidos entre 2011 y 2016, el Hotel Bogotá 100 fue reconocido como el ‘Top ventas hoteles nuevos en ciudades principales 2016’.



Además de ese galardón, desde el 2013 hasta el 2016, TripAdvisor, el conocido sitio de internet donde los usuarios de servicios turísticos comentan sus experiencias sobre las instalaciones, productos y servicios, hizo un reconocimiento a la compañía por su excelencia en la atención al público y oferta de servicios.



LOS INCENTIVOS PARA INVERTIR



Al comienzo, Rodrigo Sarasti y su hijo, Andrés Sarasti, no tenían en el radar el sector hotelero para hacer sus inversiones, hasta que se enteraron del incentivo tributario de exención de renta por 30 años. Medida que en la última reforma tributaria fue modificada y ya no se exige que el nuevo hotel quede totalmente terminado antes de diciembre 31 del 2017, pero sí que a dicha fecha se haya alcanzado por lo menos un 61% de avance en su construcción.



“En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le seguimos apostando al fortalecimiento de la competitividad y productividad de las empresas a través de diferentes apoyos, uno de ellos es por medio de Bancóldex, entidad que desde 2010 al 2016, ha destinado más de $25,5 billones y se han beneficiado 740.000 empresas”, explicó María Claudia Lacouture, ministra de la cartera de turismo.



De hecho, por este y otros incentivos tributarios, entre el 2010 y el 2016 se edificaron 35.516 nuevas habitaciones y se remodelaron 15.543 con una inversión de $4.5 billones.