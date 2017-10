Hoteleros viven en carne propia los efectos del paro de pilotos de Avianca

Muy preocupados se encuentran los hoteleros colombianos frente al paro de pilotos de Avianca, que ya cumple su tercer día y no sólo porque esta situación se verá reflejada en sus cifras en las próximas semanas, sino porque han sentido directamente los primeros efectos de esta huelga.



Durante el Congreso anual de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que se realiza en Yumbo (Valle), los hoteleros ha vivido en carne propia las consecuencias que ha dejado el paro.



(Lea: Más de 20.000 pasajeros afectados por huelga de pilotos de Avianca).

Según Gustavo Adolfo Toro, presidente de Cotelco, al congreso ha llegado la mitad de los participantes del certamen anterior, debido a que muchos cancelaron sus vuelos por la huelga de los pilotos.



“No tengo un reporte directo de la afectación hotelera consolidada hasta este momento, pero sí le puedo contar lo que ha pasado en este congreso, que puede ser una radiografía de lo que está pasando en el país en materia de viajes. Lo que ha pasado es que hoy tenemos la mitad de los participantes que tuvimos el año pasado, todos cancelados por el efecto del paro de Avianca. Algunos tenían el tiquete de venida pero no les aseguraban el regreso. De hecho los conferencistas internacionales están aquí encerrados porque tenían vuelo anoche. No pudieron salir, cancelaron el vuelo”, le dijo a Portafolio.co el representante de los hoteleros del país.



(Avianca despediría a pilotos si se declara ilegalidad del paro).

Según Toro, el pulso que se hace de esta coyuntura durante este congreso, es que hay un impacto enorme en las actividades económicas para el sector hotelero y para el turismo de eventos, tales como conferencias, seminarios o congresos.



“La gente está cautelosa para viajar porque no saben si encontrarán problemas. Quienes no compraron tiquetes no lo podrán hacer así quieran porque Avianca canceló la venta y los que ya tienen tiquetes comprados tienen mucha incertidumbre y prefieren posponer su viaje. Esto sin duda tendrá un fuerte impacto”, asegura Toro.



Por su parte, Paula Cortés, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), hizo un llamado a las partes y al Ministerio de Trabajo para que hagan todo cuanto puedan para que la industria y el país no se vean afectados por esta huelga y tengan la menor afectación posible.



“La percepción obviamente es preocupante. Llevamos dos días en un estrés absoluto en las agencias de viajes no solo por la afectación que le puede causar a la industria turística sino también al país, porque la gente no sólo viaja por temas de vacaciones sino también por temas laborales. Pedimos lo que toda Colombia quiere y es que se haga todo lo que sea posible para que la industria no se paralice”, concluyó la presidenta de Anato.



Avianca ha cancelado 233 vuelos en Colombia por la huelga de 702 pilotos que comenzó el miércoles y que ha afectado a 20.104 pasajeros, informó este viernes la compañía.



Esos vuelos cancelados suponen el 47% de su operación en el país. Además han sido reacomodados 5.432 pasajeros.



La aerolínea manifestó que desde que inició la huelga ha operado 266 vuelos y ha transportado a 27.745 pasajeros.