on 52 pisos y 202 metros de altura, el Hotel Estelar Cartagena de Indias y Centro de Convenciones es el edificio más alto de Cartagena y la apuesta de la cadena por seguir creciendo en el país.



Con una expectativa de crecimiento entre el 12% y el 15% para el 2017, Hoteles Estelar le invirtió al establecimiento más de $200.000 millones.



Para Miguel Díez, presidente de la cadena, el hotel será la “bandera de Estelar y una gran apuesta que le estamos haciendo al turismo corporativo y vacacional de la zona”.

El directivo habló con Portafolio sobre los proyectos que vienen para el próximo año, las expectativas de crecimiento y la posibilidad de llegar a más países además de Perú, Panamá y Colombia.



¿Qué trae de novedoso el hotel de Cartagena frente a los otros que tienen ustedes?

Este es un edificio que se viene construyendo hace unos tres años. Y es un lote con una particularidad pues tiene tres entradas. Por otro lado, dividimos el hotel en dos partes.



La primera como parte de convenciones, porque lo usual, en los hoteles de convenciones es que cuando hay un evento los huéspedes individuales terminan afectados por el bullicio o por la gran cantidad de gente de las convenciones, entonces lo que hicimos fue dividir en dos el hotel para que la vía de convenciones sea desde el primer piso hasta el piso décimo.



Allí, tenemos dos grandes salones de exposiciones: uno con capacidad para 1.070 personas y el otro para 1.140 personas. También ofreceremos una zona para eventos sociales más pequeños. Por otro lado, todos los salones de convenciones están interconectados de una forma fácil por escaleras eléctricas para que las personas puedan moverse e interactúen en los diferentes estamentos de una convención.



¿Y cómo funciona el hotel?



Funciona a partir del piso 15, y el huésped individual tendrá acceso a un gran lobby que tiene una magnifica vista sobre el mar Caribe a un nivel de 15 pisos de altura. Allí en realidad tenemos un lobby bar y en él se diseñó un centro de negocios abierto todo siempre con la vista del mar Caribe.



En el piso 51 hemos dejado una gran terraza que tiene vista 360 grados, de todo Cartagena donde se puede ver la Ciudad Amurallada, la Ciénaga y Bocagrande, entre otros.



¿Contaron con inversionistas locales?



El monto de inversión fue alrededor de $200.000 millones y vendimos una pequeña parte, que fue del 17% a inversionistas particulares, algunos cartageneros, barranquilleros y otros bogotanos.



¿Este es el hotel insignia de Estelar?



Indudablemente por su altitud y su magnitud en altura, es el edificio bandera de Estelar. Por ahora, somos el edificio terminado más alto de Colombia. Obviamente, cuando el BD Bacatá quede terminado, ya solo seremos el más alto de Cartagena.



¿Tienen pensado más inversiones como esta para los próximos años?



Por el momento no planeamos inversiones de este tamaño dado que son muy pocas las ciudades donde aguantan un proyecto así.



Lo que sí estamos haciendo es seguir con el desarrollo de otros proyectos de tamaños más pequeños en ciudades donde no tenemos presencia o donde necesitamos un complemento a nuestra oferta actual como Lima, Bucaramanga y Medellín.



Ahora buscamos llegar a las capitales de las principales ciudades intermedias del país.



¿Cómo ve el sector hotelero para el 2017 con la reforma tributaria?



Hoteles Estelar siempre ha sido respetuoso con las medidas que toma el Gobierno y en su inmensa mayoría las medidas como la exención hotelera ha fortalecido el sector y nos ha permitido invertir.