Huawei invertirá US$25 millones e inaugurará más centros de servicio

La empresa china Huawei, que comercializa en el país computadores, tabletas, accesorios tecnológicos, pero sobre todo teléfonos celulares, planea multiplicar sus mecanismos de contacto con los usuarios, a través de otros dos centros técnicos que atenderá directamente y alianzas con terceros para llegar a más partes del país.



Adam CaoWei, director de Huawei Devices Colombia, cabeza de la operación en el país, explica en entrevista con Portafolio estas acciones y otras en las cuales invertirán US$25 millones durante el 2018.



¿Cómo les está yendo?



El comportamiento del 2017 sobrepasó la expectativa nuestra. Llevamos a cabo un incremento gigante en comparación con el 2016, de 30% en ingresos y 4% en participación de mercado.



¿Qué porcentaje de mercado tienen?



Hablamos de un 20% aproximadamente.



¿Por qué se dio esto?



En primer lugar, empezamos a mejorar nuestro portafolio y también se ve el resultado de la inversión en investigación y desarrollo. Somos de las empresas con más inversión en estos campos a nivel mundial, estamos en el top5, no solo en celulares sino en tecnología. Invertimos más que Apple en desarrollo e investigación en los últimos diez años, por eso tenemos muchos más elementos competitivos en cuanto a software y hardware. Estamos muy comprometidos a convertirnos en una marca icónica global en tecnología, y por eso es la inversión constante en investigación y desarrollo.



La aceptación y el reconocimiento de la marca es el segundo factor. En el 2017 esta fue muy buena y mucha gente conoció a Huawei en los últimos tres años; eso se traduce en un aumento en las ventas. Yo visito los puntos de venta con frecuencia y el año pasado, al conversar con los consumidores, decían que siempre cuando optaron por un celular, su primera elección fue Huawei, lo cual es un cambio fundamental.



¿Cuál es el primer factor que impulsa a la compra de los usuarios?



¡Calidad! Desde el 2015 nos dimos cuenta de que más del 70% de los usuarios actuales de Huawei sigue usando los celulares de nuestra marca en su siguiente compra, una cifra que resulta muy alta.



Pero el éxito nuestro también está en la innovación. Yo creo que los fans de Huawei prestan mucha atención a esto. Invertimos muchos recursos financieros y tecnológicos a investigación y desarrollo en artefactos concretos como cámaras, en una colaboración muy importante de la empresa y la industria profesional de la fotografía.



¿Cómo sostener el crecimiento en el 2018?



Primero, siempre nos enfocamos en las necesidades de los consumidores y en el 2018 seguiremos mejorando, trayendo los mejores productos a Colombia, a ritmo global, porque antes pasaban dos o tres meses para hacer los lanzamientos locales después de haberlos hecho a nivel global. Este año trataremos de hacerlo al mismo tiempo.



Lo segundo es que seguimos mejorando la experiencia de servicio. Este año el plan es construir más centros de servicio a nivel nacional.



¿Qué tal se portó el primer trimestre?



Vimos un resultado muy positivo. En el segundo trimestre vamos a lanzar una serie de productos muy competitivos. También estamos invirtiendo más en la construcción de marca, de canales y servicios.



¿Cómo será la ampliación de la red de servicios?



Hasta ahora los centros de servicios técnicos han sido atendidos directamente por nosotros en Bogotá y Barranquilla, y vamos a abrir además en Medellín –antes de terminar el tercer trimestre– y en Cali, a finales del año. Pero autorizaremos también más agencias en diversas ciudades, principalmente las grandes, aclarando que estas tendrán la misma capacidad nuestra y atenderán con los mismos estándares.



¿Allí solo reparan o venden también?



También vendemos, pero no es el negocio principal, sino una especie de subnegocio. Es un punto donde, principalmente, se puede llevar un equipo y hay muchos servicios; uno es el de reparación. Queremos que los centros de servicio se conviertan en un puente de intercambio entre los consumidores y nosotros, con el fin de escucharlos para mejorar.



¿Cuántos centros abrirán entonces?



No se trata de abrir tiendas por abrir. La estrategia es tener un servicio rápido.



¿Cuánto invertirá en total la compañía este año?



La estrategia es a largo plazo para construir marca, porque ahora el nivel de servicio en la industria no es muy bueno en cuanto a efectividad. Por eso siempre queremos mejorar en cuanto a rapidez y calidad.



¿En total cuánto invierten?



En Colombia – incluyendo servicio, canales, mercado y toda la operación, el plan es invertir más de US$25 millones.