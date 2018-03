Huevos Santa Reyes apuesta por su marca ‘Gallina Feliz’

Luego de haber comprado la empresa avícola Algeciras hace un par de años, lo que le permitió una mayor presencia en Cundinamarca, Huevos Santa Reyes incursiona en el concepto de explotación en pastoreo para elevar la calidad de su producto ‘Gallina Feliz’.



La compañía adquirió una granja en el municipio de El Rosal, en donde desarrolla un nuevo sistema de producción a gran escala que permite que los animales estén en contacto con su medio natural.



Su gerente general, Carlos Lozano, explica que la inversión total, con el terreno, ha sido cercana a los 16.000 millones.



“Montamos una granja que se llama El Refugio y el objetivo claro es tener la granja de la forma más adecuada para hacer toda la explotación de gallina en pastoreo con nuestra marca ‘Gallina Feliz’. Hicimos todo el estudio, se hicieron inicialmente tres galpones y luego comenzamos a evolucionar y nos dimos cuenta que esto podría pasar de producto a concepto", señala.



La idea general es que el ambiente y hasta los trabajadores se muevan en un entorno feliz, con el fin de favorecer y garantizar la ‘felicidad’ de los animales.



La ubicación de la granja en materia climática especialmente, es propicia para el desarrollo del proyecto y, en últimas, da la facilidad para que los animales puedan salir a pastorear.



La idea era lograr un lugar autosostenible e intensivo en mano de obra para conseguir animales bien cuidados por gente de la región, a quien también se les proporcione felicidad, añade Lozano.



Operan 10 de las 40 hectáreas totalmente adaptadas a este concepto.



Allí se concentran 150.000 aves y el compromiso es que hacia el 2022 se concentren 300.000.



Hoy, el núcleo de producción lo atienden 30 personas. Normalmente, en otro tipo de explotación no serían más de 10 personas.



En tiempos convenientes para garantizar la salud animal, las aves salen a disfrutar del sol, picotean, corren y disfrutan de su corto vuelo, y hasta tienen la posibilidad de rotar de patio.



“En el desarrollo de este proyecto queda la tarea de profundizar en el estudio de la Etología que analiza el comportamiento de los animales”, anota el Gerente General de Huevos Santa Reyes, una empresa de origen familiar con 48 años de fundada.



Para Lozano, es un logro que el nivel de producción esté 3% por debajo de la producción de jaula. Lo que es una realidad es que el animal come más por el mayor gasto de energía.



La aves reciben una alimentación ciento por ciento vegetal a base de cereales, con extractos de plantas aromáticas y plantas ricas en fibra que consumen de manera natural mientras pastorean, lo que asegura que las yemas sean más rojas y la clara más consistente, acorde con el gusto de los colombianos.



Si bien, la estrategia coincide con la tendencia libre de jaula que aboga por el bienestar animal en esas condiciones, el directivo dice que desde el 2002 Huevos Santa Reyes empezó el trabajo, con el objetivo de producir huevo campesino, ya que los estudios de mercado indicaban en ese momento que era un camino interesante en los negocios de la actividad avícola.



“Pero quiero ser claro en una cosa: esto es más que una política libre de jaula porque esto es pastoreo. En el primer modelo los animalitos nunca salen de su sitio y es lo que llamamos en Colombia una producción en piso. Es decir, en un espacio en el que están confinadas las aves. Aquí los animales pueden vivir en su ambiente natural. Es una discusión importante que se está dando porque esto va a revolucionarse en la próxima década”, comenta Carlos Lozano.



El empresario también advierte que de todas maneras, hay una cosa cierta y es que producir en sistemas tradicionales con jaula es muy eficiente y lo que se logra es proteína de origen animal barata en el mercado que es otro tema que no se puede perder de vista.



Reconoce que del sistema de pastoreo sale un huevo que hace más costosa la producción y, por lo tanto, con un precio mayor al consumidor final.



Es importante considerar que por ahora todos los sistemas deben convivir para favorecer el desarrollo nutricional del país, aunque “en todo caso, hacia el 2030 la meta es que todo vaya a piso porque son tendencias en el mundo que de la noche a la mañana no podemos cambiar”, indica el directivo de Huevos Santa Reyes.



Luego del desarrollo productivo consolidado, la empresa se prepara para la ofensiva comercial que será lanzada el jueves con un concepto que gira en torno a la felicidad y que implicó también la imagen de la marca.



Según Nielsen, ‘Gallina Feliz’ es la marca comercial líder de la categoría, dado que su presentación de 18 unidades es el ítem #1 en ventas en el retail moderno a nivel nacional. Ahora ofrecerá al mercado su presentación de 32 unidades.



Esta línea de negocio le significa a la compañía el 15% de su facturación anual. El año pasado las ventas fueron de $100.000 millones, con un crecimiento de 5%.



Para este año, las expectativas de crecimiento apuntan al 10%, y ‘Gallina Feliz’ debe aportar el 20% del total de ingresos.