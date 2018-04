Inauguran planta ecológica en la zona franca de Femsa

Ya está a plena marcha, desde hace casi un mes y sin contratiempos, la primera planta de multigeneración de energía y CO2 que la empresa francesa Air Liquide construyó en el país, con un costo de 40 millones de euros (casi 137.000 millones de pesos).



Esta inversión se hizo en una alianza con Femsa, la mayor embotelladora en el mundo de Coca Cola. De hecho, la obra se levantó en el parque industrial que la multinacional mexicana posee en Tocancipá (Cundinamarca), y que tiene la condición de zona franca.



En conversación con Portafolio, el gerente de Air Liquide Colombia, Albert Atkins, explicó que esta permitirá la autosuficiencia energética del complejo industrial (compuesto en la actualidad por cinco empresas, incluida la embotelladora) en condiciones máximas de amigabilidad con el ambiente, ya que se alimenta de gas natural y el dióxido de carbono (CO2) resultante de la combustión no contamina la atmósfera sino que es utilizado en la fabricación de gaseosas por parte de Femsa. Igual pasará con el nitrógeno, agua congelada, aire comprimido y vapor.



A la inauguración, que se verificará hoy, confirmaron su presencia los ministros de Comercio y Medio Ambiente, María Lorena Gutiérrez y Luis Gilberto Murillo, así como los embajadores de México y Francia, Blanca Alcalá y Gautier Mignot. Igualmente, estarán el presidente de Coca Cola Femsa Colombia, Gabriel Coindreau, y de Air Liquide Colombia, Albert Atkins.



Coindreau y Atkins destacaron que este tipo de tecnología no solo trae beneficios medioambientales y energéticos, sino que permite reducir los costos en el embotellamiento.



El núcleo central de la planta es una turbina y tiene similitudes con el funcionamiento de una termoeléctrica. “Con su flujo, captamos el CO2 y sacamos solamente el vapor de agua, que también es contaminante al ambiente, y les suministramos el CO2 a ellos, pero al mismo tiempo tenemos la energía y la luz; vapor por los gases calientes que produce la turbina, nitrógeno y otros insumos”, explicó Atkins.



La planta está en capacidad de generar 5,5 megavatios (Mw) de electricidad –equivalente al consumo de más de 5.000 hogares– y puede producir 50 toneladas de CO2 por día, una cantidad que supera las necesidades de esta sede de Femsa, por lo cual una parte será transportada en carro tanques para abastecer también la fábrica de embotellamiento ubicada en Fontibón (occidente de Bogotá). Los demás excedentes serán comercializados por Air Liquide con otros clientes que requieran del insumo para procesar alimentos o en usos industriales.



“Con esto vamos a reducir la huella de carbono en la planta en un 50%, porque ahora la energía que consumimos no tiene el CO2, que es ese gas que nadie quiere. Es enormemente eficiente y amable con el medioambiente”, dijo Coindreau.



Este modelo ya lo probaron ambas firmas en Brasil.



El plan inicial era abrir a finales del año 2016, pero hubo un ajuste en el cronograma debido a algunas redefiniciones que se hicieron en el plan de funcionamiento, indicaron Atkins y Coindreau.



El proyecto fue como la puerta de entrada de Air Liquide a Colombia, pero su matriz compró el año pasado también las empresas Oxymaster y Esencial, dedicada al suministro de oxígeno para uso en la salud.



El gerente local añadió que la intención es seguir expandiéndose en otras líneas, como la metalmecánica y manufacturera. “Estamos evaluando otras inversiones”, dijo Atkins, aunque afirmó no tener nuevos proyectos definidos.