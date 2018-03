Industria cosmética y de aseo retoma rumbo de crecimiento

El mercado cosmético y de aseo tuvo el año pasado un crecimiento de 8,38% frente al 2016, al sumar los US$7.497 millones, según los datos de Euromonitor. En el periodo inmediatamente anterior fue de US$ 6.918 millones.



Durante el 2014, el sector cayó 14,89% y en el 2015 y el 2016 prácticamente no se registró una señal de aumento del mercado.



Entonces, el año pasado se vio un incremento muy positivo para una actividad que antes del 2014 había presentado crecimientos por dos décadas seguidas y se había constituido como uno de los sectores más atractivos de la inversión extranjera directa, advierte Juan Carlos Castro, director de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, al presentar el balance y las perspectivas para las empresas que participan en este negocio.



“El hecho de que el tamaño de mercado crezca nos vuelve a poner otra vez interesantes en lo que tiene que ver con la atracción de inversión extranjera directa y crecimiento de la producción”, dice al tiempo que resalta que estos resultados respaldan al sector como de ‘clase mundial’.



En el caso del subsector cosmético, en el que hace énfasis el análisis, sobresale que en el 2016 el mercado fue de US$3.120 millones, mientras que al cierre del año pasado fueron US$3.391 millones.



Para este año, la proyección es que sumen US$3.577 millones y que para el 2021 sean del orden de los US$ 4.171 millones.



Algo importante del estudio que tiene en cuenta los datos de Euromonitor y otras firmas que hacen seguimiento a la industria, es que se ha notado un mejor comportamiento en las exportaciones, las cuales también venían en descenso desde el 2014. Finalmente, lograron crecer más del 15%, al cierre del 2017. “Lo que se ve es que el sector vuelve a tomar el rumbo de crecimiento que traía desde el 2012”, dice.



En su momento, la reducción del tamaño del mercado tuvo dos razones fundamentales. En primer lugar, la revaluación influyó, anota Castro.



Como segunda causa, el dirigente gremial menciona las diferentes tasas y las multas que le impuso Ecuador al sector.



Antes del 2014 los principales mercados de exportación eran Venezuela, Ecuador y Perú.



“El primer mercado se cayó, por las razones conocidas, cuando antes pesaba el 42%. Por su parte, Ecuador repetidamente ha impuesto salvaguardias. Inclusive en el 2015 tuvo cupos de importaciones para los cosméticos colombianos. Y desde finales del 2016 fijó otro tipo de restricciones”, explica. “En ese sentido, nuestros dos primeros mercados de exportaciones por coyunturas políticas se fueron a pique”, precisa el director de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi.



Ante ese panorama, las industrias empezaron a profundizar sus negocios en otros países, especialmente los de la Alianza del Pacífico. De esta manera, se han incrementado exportaciones a México y Chile. Ahora, en las cifras al 2017 se ve cómo han ocupado los espacios que dejaron Venezuela y Ecuador.



OPORTUNIDADES



Otro factor favorable para la evolución del negocio tiene que ver con un mayor consumo de estos productos por parte de los colombianos.



Colombia se ubica como la cuarta economía y el cuarto mercado más grande en América Latina en productos de belleza y cuidado personal. En su orden, los primeros son Brasil, México y Argentina. En contraste, Colombia es noveno en consumo per cápita con US$ 64.



Sin embargo, hay naciones que poseen un PIB más pequeño y son plazas más pequeñas, como Chile, que tiene tres veces el consumo de Colombia (US$ 158). Por su parte, Uruguay, que cuenta con una tercera parte del PIB colombiano, también es casi tres veces el consumo nacional (US$ 150).



“Esas son las oportunidades que ven muchas empresas en Colombia y por eso se siguen generando flujos de inversión en este sector para que el país se continúe consolidando como un hub a nivel regional, tanto por el potencial del mercado interno como por el nivel de las exportaciones”, precisa Castro.



