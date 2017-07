Industria de las bolsas plásticas espera un salvavidas

La puesta en marcha del impuesto a las bolsas plásticas, que entró en vigencia el primero de julio, podría llevar a que se pierdan hasta 70.000 empleos directos, sin contar los indirectos y los de las empresas distribuidoras.



Lea: (El Abecé del impuesto a las bolsas plásticas, que empieza a regir hoy).



Esta afirmación la hace Andrés Botero, gerente de la Cámara Colombiana del Plástico (Acoplástico), quien aseguró que esta industria está a la espera del decreto reglamentario del Gobierno, el cual –señala– será colgado por 15 días en la página de Presidencia esta semana y, para entonces se espera sea firmado.



Lea: ('Vueltas de bolsas plásticas no es impedimento para cobrar impuesto').



“Hay una salida para enmendar este error del Congreso y es reglamentar la bolsa biodegradable y reutilizable, en términos que sean benignos para la industria plástica, con el fin de que tenga el tiempo que no le han dado de hacer las transiciones que estableció la ley”, afirmó el directivo gremial.



De hecho, agregó que esta normativa puede salir mejor de lo esperado, teniendo en cuenta que exista la posibilidad de que sea la primera ofensiva del reciclaje en el país, el cual “no llega ni al 10%, mientras que países desarrollados pueden tener incluso porcentajes de hasta 94 y 96% de reutilización de sus residuos sólidos”.



La polémica viene entonces por el gravamen que se le puso a estos artículos, que, según Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, se determinó en gran parte para desestimular su uso, debido a que su vida útil es de unos 10 minutos y puede tardar hasta 300 años en degradarse.



PLÁSTICO SOSTENIBLE



Frente a esto, Botero destaca que en el mundo ya se está hablando del plástico sostenible, realidad que tiene varios años en mercados desarrollados y de la que Colombia no ha sido ajena.



“En el mundo ya no se habla de industria de la bolsa, sino del plástico sostenible, de la sociedad consciente con la reutilización de los residuos. De hecho, la industria plástica como la conocíamos ya mutó y ahora se discute sobre la sostenibilidad; en Colombia tenemos este tipo de productos ‘nuevos’ desde hace 10 años, por lo cual esta es una medida contracíclica y que podría trabajarse mucho mejor”, indicó Botero.



Sumado a lo anterior, afirmó que “debemos entender que el problema no es el nivel de biodegradabilidad o impacto a la capa de ozono, sino que es el uso irracional e inconsciente que hacemos los colombianos. Es por esto una oportunidad de oro, para el Gobierno, para implementar una política de reciclaje y que se haga a partir de las bolsas plásticas; que también se sancione a quienes no cumplan con esto”, indocó el gerente de Acoplásticos.



Y aunque el decreto está abierto a recibir todo tipo de propuestas, una fuente del Gobierno destacó que buena parte de las solicitudes de los gremios será tomada, pero no se incluirían temas más allá de lo que el Congreso legisló, situación que llevaría a que la política integral del reciclaje quede descartada de esta normativa.



