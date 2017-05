‘Industrias creativas podrían ser tan fuertes como el turismo’

Las industrias creativas en el país recibieron una buena noticia a comienzos de este mes con la aprobación de una ley que buscaría fomentar este segmento.



Y Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), del congreso Cartagena Inspira y defensora de la economía naranja, habló con Portafolio sobre el potencial que tiene el país y qué le falta para que ese sector sea una de las protagonistas en una coyuntura compleja para las industrias creativas y la publicidad.



Venimos de un primer trimestre muy flojo para la economía en el país. ¿Cómo le fue al campo de la publicidad?



La publicidad es el primer termómetro de la economía y en lo corrido del año vimos una disminución de un 20%. Eso representa un motivo de preocupación. Y vemos que se trata de un año difícil y la publicidad no es ajena a esa situación.



¿Qué estrategias está tomando el sector para enfrentar ese panorama difícil?



Similares a las que está tomando el resto de la economía, donde hay unas medidas de choque que buscan racionalizar y minimizar gastos,encontrar alternativas que permitan tener presencia publicitaria y de comunicaciones en términos generales y realizando actividades distintas que ayuden a tener presencia de marca. Siempre y cuando se provea un cuidado fundamental de los presupuestos existentes.



La publicidad de los medios digitales también está en crecimiento, ¿cree que la publicidad a través de otros medios está destinada a acabarse?



Hay una tendencia sostenida en el tiempo de crecimiento de la inversión en medios digitales. Sin embargo, yo sí no pienso que pueda ser mayor la inversión en medios digitales por un tema de penetración en el mercado y también de marca.



Hace poco aprobaron la Ley de la economía naranja y usted ha estado impulsando ese tema, ¿qué falta para que pase del papel a la realidad?



Yo creo que hay un hito este año que hay que destacar y es la aprobación de la ley naranja, que parece increíble que nos hubiéramos demorado tanto en obtener, y eso ha sido un avance fundamental para existir como parte de la economía, como industria y como un bien jurídicamente a tutelar por parte del Estado colombiano y eso es algo que definitivamente hay que destacar. No obstante, siento que el tema ha sido de mayor importancia para el Congreso que para el Gobierno, que ha estado un poco al margen.



¿Cómo impulsar ese segmento con el poco presupuesto que se le asignó a la cultura este año?



Hubo recortes en cultura porque ha sido considerada como de rifas y espectáculos y aunque sí ha fomentado a algunas industrias artísticas, no hay una política de industrias culturales.



Esperemos que ese recorte sirva para la promoción de otras expresiones culturales pero que ya con la Ley Naranja, se entienda a la cultura de una manera mucho más amplia, más contemporánea. Asimismo, que el Estado colombiano vea la importancia que tiene esto para su desarrollo a largo y corto plazo y haga algo parecido a lo que se propuso Colombia en un momento dado en el sector turístico, donde se le otorgaron incentivos, subsidios y se crearon políticas públicas que fomentaron a la industria turística.



Creo que con una ley como la naranja, con una vocación productiva del país y con el talento que tenemos, pueda pasar algo semejante a lo que ocurrió con el turismo.



¿Qué países están haciendo un buen trabajo fomentando ese sector?



En un momento dado, Argentina es un muy buen ejemplo de creatividad. Y si tuviéramos que escoger un gran caso son los ingleses y los franceses, que han sido reconocidos no solo por su talento sino por sus políticas públicas que incentivaron de manera exitosa las industrias culturales.



¿Y cuál es el potencial de Colombia para explotar esas industrias creativas?



El potencial lo hemos tenido siempre. Solo basta con mirar las expresiones culturales y creativas y de contenidos colombianos en términos de los artistas, la publicidad, series, etcétera. El potencial existe, lo que nos ha hecho falta es voluntad política del Estado, y si le ponen cuidado a esto, Colombia se va a disparar, no tengo la más mínima duda.



María Camila González

marola@eltiempo.com