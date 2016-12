En la versión número 29 de Colombiatex, Inexmoda –organizadora del evento– espera cerrar negocios por un valor de más de US$ 313 millones, con los cerca de 1.800 compradores internacionales y los 12.180 nacionales.



La feria, que se llevará a cabo en Medellín del 24 al 27 de enero del próximo año, contará con 510 expositores provenientes de países como Colombia, India, España, Brasil, México, y Ecuador con el fin de potenciar la industria nacional y de la región.



“Lo que pasa en Colombiatex, es que ya no es solo un centro de negocios para que empresas colombianas se junten con empresas colombianas, sino que se consolida como el gran centro de negocios de las Américas, donde vienen compradores y expositores de diferentes países del mundo, lo que les permite estar en la feria haciendo negocios”, dijo Carlos Eduardo Botero, presidente Ejecutivo de Inexmoda.



Cada año, los organizadores eligen un tema central, y para este año se denomina ‘Nuevo Juego’. Se trata de una invitación a los empresarios a responder asertivamente a las dinámicas del mercado que exigen, entre otras, la recepción de las nuevas tecnologías de una manera contundente, basada en las macrotendencias que se ven reflejadas en aplicaciones textiles.



Un ejemplo de ello es la impresión gráfica digital, que se encontrará en la extensión del Pabellón Amarillo, donde cerca de 15 expositores enseñarán lo más reciente en esa área.



“Esperamos encontrar un sector inquieto por la tecnología, ávido de apropiarse de ella para incorporarla en su negocio. El Nuevo Juego los invitará a entender qué está pasando en el mundo del cual hacemos parte como sector y a donde debemos ir. Hoy el reto es aprender para mejorar nuestras compañías”, señaló Clara Henríquez, directora de Plataformas Comerciales de Inexmoda.



Otro de los aspectos que resalta el presidente es que la feria ha crecido en los últimos años en términos de visitantes, expositores y compradores. Pues, según cifras de Inexmoda, el total de visitantes de 2012 a 2016 creció un 37,6%; los compradores internacionales un 5%, los nacionales un 90,8% y las expectativas de negocio un 159,7% pues pasaron de US$ 120 millones en 2012 a US$313 millones para la versión del próximo año.



UNA VITRINA DEL SECTOR TEXTIL



“La importancia de Colombiatex es que promueve la oferta del confeccionista colombiano y latinoamericano, además de tener una oferta amplia en lo que está sucediendo en materia de tendencias, materias primas y moda”, señaló Botero.



De acuerdo al último informe de la Andi, la industria textil y de confecciones del país en lo corrido del año, reportó exportaciones por US$ 458 millones, siendo Confecciones, Tejidos, Hilados y Fibras, respectivamente, los eslabones más exportados. El documento asegura, también, que los principales destinos de este sector son Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México.



Con el evento, Inexmoda espera seguir consolidando al país en este sector que, para octubre de este año el consumo de hogares de vestuario y calzado sumó $10,5 billones, según el Observatorio de Moda Inexmoda y Raddar.



UNA APUESTA AL TALENTO JOVEN



Este año se llevó a cabo la segunda edición de Épica, un programa en el que Inexmoda elige a 55 emprendedores que quieran crear una empresa del sector textil.



“Aunque el proyecto solo se esté haciendo en Medellín, por ahora, queremos que sea un motor de crecimiento para las nuevas empresas del país. Queremos que se conviertan, a largo plazo, los Arturo Calle, las Pepa Pombo del futuro”, apuntó Carlos Botero, presidente Ejecutivo de Inexmoda.