Inician sacrificio de reses infectadas con aftosa

Este lunes funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) activaron el protocolo sanitario para controlar el foco de fiebre aftosa detectado en siete reses de Tame, municipio de Arauca.



(Lea: ‘Minagricultura debe responder por brote de fiebre aftosa’, Fedegan)



Las medidas para controlar la enfermedad, de alta propagación y que afecta al ganado bovino, porcino, ovino y caprino, incluye el sacrificio no solo de las reses contagiadas sino de todas del hato afectado.



(Lea: Detectan foco de fiebre aftosa en Arauca)



Junto con esto, se bloqueará la comercialización de animales en Arauca con el fin de evitar la propagación.



Este fin de semana, según informó el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el Gobierno notificó ante la Organización Mundial de Sanidad Animal la presencia de ese foco de fiebre aftosa en el país.



Iragorri agregó que el foco afecta a media docena de vacas con esta enfermedad, que no es transmisible a humanos. El predio en el que se detectó cumple con los requisitos sanitarios, confirmó el ICA.



“De 136 animales que posee el predio, siete presentaron lesiones vesiculares que dieron resultado positivo a fiebre aftosa tipo 0”, precisó la entidad.



Según detallaron los responsables del Ministerio de Agricultura, el protocolo de control de este foco de aftosa implicará un trabajo de campo de cinco kilómetros alrededor del hato afectado.



Los animales sacrificados de las fincas afectadas serán enterrados en una fosa con cal para evitar que la enfermedad se siga extendiendo. En este caso se sacrificarán 136 reses, pero los ganaderos serán compensados económicamente por el Gobierno por las pérdidas económicas.



La detección del foco de aftosa se da cuando Colombia está ampliando sus mercados de carne bovina en el exterior. El ministro Iragorri no descartó que el virus provenga de Venezuela, de donde llegan ganaderos buscando mejores oportunidades laborales.