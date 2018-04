Este lunes inician las inscripciones para la Feria de Jóvenes Empresarios

El próximo lunes 9 de abril iniciarán las inscripciones para la XIV Feria de Jóvenes Empresarios, que organiza anualmente la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), y que se ha posicionado como una de las vitrinas más importantes para emprendimientos en el país.



Al evento asisten inversionistas y compradores que están en la búsqueda de los proyectos más prometedores, y ven esta ocasión como una forma de crear redes de contacto. Quienes queden preinscritos pasarán por un proceso de evaluación, pues deberán cumplir dos criterios, principalmente: innovación y alto impacto.



Los seleccionados “tendrán un stand en la feria y podrán conocer ángeles inversionistas, grandes empresarios, emprendedores de alto impacto y entidades del ecosistema del emprendimiento”, señaló la Cámara de Comercio, quien financia el 90 por ciento de ese stand, para la feria que se realizará entre el 27 y 29 de septiembre de este año.



Dentro de las novedades que trae la XIV Feria de Jóvenes Emprendedores está el reto del Programa de Emprendimiento Juvenil, dirigida a 40 colegios públicos y privados que busca incentivar el pensamiento crítico, la capacidad de decisión, el trabajo en equipo y la innovación para plantear soluciones a situaciones cotidianas, actitudes clave en el emprendimiento, según la Cámara de Comercio de Bogotá.



Esta competencia se realizará a partir de la metodología pensamiento de diseño (design thinking), que contempla, también, la capacitación a docentes para que puedan guiar a los estudiantes que participarán.



El sector escolar ha sido uno de los priorizados en la ciudad dentro de los programas implementados por la Cámara de Comercio, en más de 130 colegios y 20 universidades, bajo distintas modalidades.



ADN INNOVADOR



Una diversa gama de servicios se satisfacen hoy gracias a los emprendimientos de jóvenes. Y es que según las matrículas hechas tan solo en los dos primeros meses del 2018, de las 16.565 empresas que se registraron en Bogotá, 5.925 fueron inscritas por jóvenes entre los 18 y 35 años.



Por esa razón fueron beneficiadas con la exención del pago de la matrícula mercantil, y la renovación de esta después del primer año, según lo contempla la Ley 1780 que fomenta el empleo y la pequeña empresa en jóvenes.



Los emprendimientos de reparación o venta de vehículos automotores fueron los que mayor registro tuvieron (2.630) seguidos de la oferta de actividades profesionales, científicas y técnicas (1.083). Las industrias manufactureras, las empresas de alojamiento y de alimentos, también lideran la lista.



LOS PRIMEROS PASOS



La experiencia acumulada de la Cámara de Comercio de Bogotá le permitió caracterizar al emprendedor de la capital en sus primeros pasos:



- Su opción de vida es ser empresario, pero tiene dificultades para arrancar.



- Es un ‘todero’, desarrolla muchas tareas.



- Desconoce temas tributarios, legales y no sabe cómo opera el ecosistema empresarial.



- No tiene un plan/estrategia empresarial definido y toma decisiones intuitivamente.



- No ha definido un plan de ventas, ni de mercadeo.



- Tiene un alto interés por estrategias digitales.



- Cuenta con recursos económicos limitados.



- Sus oficinas operan desde casa o son virtuales.



- No tiene habilidades de comunicación.



ASESORÍAS A QUIENES VAN A DESPEGAR



La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con un modelo de Servicios Empresariales que focaliza sus acciones en cada uno de los jóvenes que emprenden un negocio, con el fin de que puedan madurar sus proyectos, para que generen un valor agregado a la oferta de la capital.



Además se les guía para que sean emprendimientos que puedan sostenerse en el tiempo, dado que esta es una de las principales dificultades cuando se arranca. Ahora la CCB está consolidando la Red de Emprendimiento de la ciudad.



MICHAEL CRUZ ROA

Periodista de EL TIEMPO