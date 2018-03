Colombia logró récord de visitantes extranjeros durante el 2017

Archivo particular

Colombia batió récord de visitas de extranjeros durante el 2017. Al país llegaron 6,5 millones de visitantes el año pasado, cifra con la que se ubica entre los cinco primeros países de América con mayor flujo de visitantes del exterior.



El dato fue revelado este viernes por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, durante la presentación del balance del sector turismo realizado en la isla de San Andrés, un máximo histórico para Colombia.



Los 6’535.182 de visitantes extranjeros que llegaron al país en 2017, representan un aumento de 28,3% con respecto al 2016, cuando llegaron 5’093.052 visitantes del exterior.



El bueno momento del turismo en Colombia se hace más evidente cuando se comparan las cifras de comienzo de década. Entre 2010 y 2017, el crecimiento de visitantes extranjeros fue de 150%, al pasar de 2.610.690 a 6.535.182, respectivamente.



“Entre los factores que han influido en el logro de estos buenos resultados podemos destacar las nuevas condiciones de seguridad del país, derivadas del proceso de paz con las Farc, así como los avances en infraestructura y la solidez económica, que han mejorado la confianza internacional y reducido el índice de ‘Riesgo País’, declaró la

ministra Gutiérrez en San Andrés.



Los visitantes extranjeros que llegaron en cruceros sumaron 348.310 en 2017, lo que representa un aumento de 14,1% frente a 2016, cuando alcanzaron 305.384. El puerto que recibió el mayor número de pasajeros de cruceros fue el de Cartagena., seguido por Santa Marta y San Andrés.



El positivo flujo de viajeros también se evidencia dentro del mercado colombiano. El número de personas que se movilizaron por los aeropuertos tuvo un incremento del 2%, al pasar de 11’139.747 en 2016 a 11.366.162 en 2017.



El aumento del número de viajeros tuvo igualmente un impacto destacable en la ocupación hotelera en Colombia, que en 2017 fue de 55,12%, según datos de Cotelco.



MEJOR INFRAESTRUCTURA, MÁS DESTINOS



Colombia se ha venido preparando para atender la masiva llegada de visitantes, no solo en términos de infraestructura sino también en la ampliación de la oferta turística.



Entre 2010 y 2017 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha invertido $565.000 millones en 165 obras de infraestructura, entre senderos turísticos, centros de convenciones, muelles, embarcaderos, baños públicos, restauraciones, mobiliarios de playa y proyectos de señalización turística.



Colombia también ha avanzado en el mejoramiento de la oferta de productos de alto valor como el turismo de naturaleza (Ecoturismo, Aviturismo, Parques), deportes y aventura, turismo de negocios, turismo cultural (Pueblos Patrimonio), turismo gastronómico y turismo de sol y playa.



Hoy en el país se pueden vivir once experiencias turísticas de naturaleza distribuidas en 19 departamentos. Esta oferta es muy atractiva para los visitantes extranjeros que se deslumbran con paisajes únicos, por lo que se promociona en más de 30 países.



Para potenciar la unión entre turismo y deporte, y para posicionar a Colombia como destino mundial de este segmento, el Ministerio destinó $1.000 millones en el 2017.



En cuanto al turismo de negocios, vale recordar que entre enero y noviembre de 2017 ingresaron a Colombia 136.419 visitantes por motivo de eventos, lo que generó más de $USD 156 millones en divisas.



En 2017 se presentó el Plan Estratégico y de Negocios de Turismo Cultural realizado por la firma Inmark. Hoy Colombia cuenta con la Red de Pueblos Patrimonios, que reúne a 17 municipios. Estos pueblos fueron declarados Bienes de Interés Cultural de la Nación y cuentan con 745 atractivos turísticos; cinco de ellos han sido certificados como destinos turísticos sostenibles (Buga, Jardín, Mompox, Villa de Leyva y Ciénaga).



Con respecto al turismo de sol y playa, Colombia cuenta con más de 195 playas en los litorales Caribe y Pacífico continental y el Caribe insular. El Ministerio está trabajando en doce playas en fase prepiloto para realizar la implementación del programa Banderas Azules, que destaca aquellas que cumplen altos requisitos ambientales.



Para impulsar el turismo gastronómico, el año pasado se lanzó la estrategia ‘Colombia a la mesa’ que destaca el rico potencial culinario del país. La Dian reportó a la Asociación Colombiana de Restaurantes (Acodres) que en 2017 los ingresos de los restaurantes del país superaron los 37 billones de pesos.



Con el programa ‘Turismo y paz’, el Gobierno Nacional busca transformar más de 132 municipios afectados por el conflicto en destinos turísticos. Para impulsar la construcción de hoteles en zonas que fueron afectadas por el conflicto, el gobierno estableció una tarifa del 9% del impuesto de renta por 20 años para los empresarios que decidan hacerlo en los municipios con menos de 200.000 habitantes.



“Colombia es un destino turístico que tiene mucho por descubrir. El fin del conflicto ha cambiado la percepción del país a nivel mundial y contamos con nuevos escenarios que generan el interés de los viajeros. Estamos modernizando nuestra infraestructura y estándares de calidad para prestar mejores servicios a los turistas, mientras que trabajamos de la mano de las comunidades para afianzar un turismo sostenible que genere beneficios en las regiones”, destacó la Ministra María Lorena Gutiérrez.



El trabajo por atraer más visitantes no cesa. Para el 2018, el Ministerio creará 15 nuevas rutas de destino -para completar 30- y 15 temáticas para invitar a recorrer al país en 130 municipios. Así para las vacaciones de Semana Santa y mitad de año Colombia contará con la promoción de los 32 departamentos en www.recorrecolombia.com.



