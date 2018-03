Bogotá buscará inversión de la Alianza del Pacífico en servicios y tecnología

Archivo particular.

Bogotá busca atraer inversión de empresas de los países de la Alianza del Pacífico, en especial de Chile, en sectores de servicios y tecnología, aseguró el director ejecutivo de la agencia Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.



"La Alianza del Pacífico es uno de los principales mercados que estamos revisando. Desde el año pasado, con ProColombia, nos reunimos para hacer una programación de eventos (de promoción) todo el año", dijo Pérez.



La Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional creada el 28 de abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, ofrece ventajas competitivas para propiciar la inversión y los negocios con el fin de avanzar hacia el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas.



Pérez señaló que el objetivo es hacer tres o cuatro campañas multisectoriales para atraer empresas con un "potencial interesante" para que se puedan instalar en la ciudad, por lo que harán dos campañas este año. "La primera de ellas será en abril, en Chile y Perú, donde estaremos en Santiago y en Lima identificando esas empresas que aún no han llegado y algunas que ya están instaladas pero buscan nuevos negocios para generar más valor agregado y aprovechar todas las ventajas de la Alianza del Pacífico", agregó.



En ese sentido valoró el mercado chileno, del que dijo que hace cuatro años es el que más invirtió en Colombia, específicamente en Bogotá, que es la "base de esas inversiones". "Para nosotros es muy interesante ampliar el espectro en otras compañías, en servicios y tecnología, en otros sectores que incluso son diferentes a los tradicionales en los que ya está Chile en Colombia dando inversión o con su sector de distribución", añadió el ejecutivo.



Señaló además que Invest in Bogota trabaja con la agencia estatal ProColombia para aprovechar que el país tiene la Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico, que se termina a mitad de año, para hacer campañas en México, Chile y Perú. Por otra parte, aseguró que la agencia prepara campañas que se llevarán a cabo en junio y que pretenden atraer inversión de países europeos como Reino Unido, Alemania y España, así como de otros lugares del mundo.



"Estamos haciendo una alianza con un banco internacional que tiene sedes en muchos países (...) y queremos mirar más oportunidades en Norteamérica y queremos llegar a Asia, que para nosotros es un mercado importante que tenemos que acercar más", manifestó el director ejecutivo de Invest in Bogota.



Por otra parte, Pérez indicó que la agencia cumplió con las metas de inversión en la ciudad el año pasado gracias al "recurso humano calificado que tiene" y a su ubicación estratégica. "Llegamos a más de 40 proyectos de inversión en 2017 en sectores con valor agregado; estamos haciendo los énfasis en sectores cobijados por la especialización inteligente", dijo.





