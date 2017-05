Cooperativas invirtieron casi $1 billón para educación en 12 años

Las cooperativas no solo se dedican a trabajar en su especialidad. Para ellas, la educación de sus asociados y los grupos de interés, hace parte de su balance social.

Como parte del proceso, en los últimos doce años han invertido cerca de un billón de pesos. A la fecha, más de 5 millones de personas afiliadas a las cerca de 4.000 entidades de este tipo en el país, da cuenta del potencial y el músculo financiero que les ha permitido atender varios frentes. Ahora, la apuesta se dirige a responder a los retos que conlleva el posconflicto.



Al respecto, Carlos Mario Zuluaga presidente de la Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop), señaló que el cooperativismo es una alternativa posible para impactar al posconflicto, sobre todo en regiones donde no hay opción de vida.



“El cooperativismo colombiano, por su forma de integrar a las personas, su manera de hacer empresa distinta y por basarse en los principios y valores, hace que sea una alternativa posible para impactar el posconflicto, por ejemplo, en regiones donde no hay opción de mejor calidad de vida, como forma visible para que las personas puedan emprender, -recordemos que no se necesita de un gran capital, sino de la unión de pequeños esfuerzos, lo cual es posible en el campo colombiano. Ascoop, por intermedio de Gestando, que es una incubadora, tiene proyectos con paneleros, cacahuateros y productores de maíz-” añadió el directivo.



Por su parte, la presidenta del consejo de administración de Ascoop, María Eugenia Pérez, aseguró que “las cooperativas son el instrumento idóneo para generar inclusión social, desarrollo y bienestar en el ser humano que cree en el proceso de paz”.



Entre tanto, Julio Enrique Medrano León, expresidente de la Equidad Seguros, coincide en que “el cooperativismo tiene un papel importante en el tránsito que está haciendo Colombia hacia la paz como instrumento eficaz para el sector agrícola y, en general, para la transformación rural”.



Agregó que el país tiene grandes extensiones de tierra –casi que abandonadas– y que buena parte de eso predios pertenecen al Estado.



Por eso, Medrano cree que el Estado debería facilitar los instrumentos para que, a través del cooperativismo, contribuya a constituir una gran empresa agroindustrial en Colombia, en aras de aportar beneficios al posconflicto, que impulsaría proyectos, generaría empleo y en favor del emprendimiento.



EL CAPITAL SOCIAL ES CLAVE PARA EL DESARROLLO



En la reciente jornada de opinión cooperativa organizada por Ascoop en Cartagena, los directivos del sector destacaron la labor del cooperativismo como mecanismo fundamental para consolidar la etapa que se viene luego de la firma del acuerdo de paz.



A su vez, insistieron en que el sector solidario es un instrumento apropiado para incluir todas las actividades en acuerdos de impacto masivo, generando capital social.



“Las cooperativas no deben pensar solo en el dinero y los bienes materiales acumulables e intercambiables, es importante aludir a prácticas de organización social en términos de redes, normas y valores, para un beneficio empresarial mutuo”, añadió María Eugenia Pérez.